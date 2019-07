Marvin Solano: Bryan Ruiz fue de menos a más, mientras que Álvaro Saborío no está a nivel, pese al gol y a que aporta al grupo. Christoan Bolaños no jugó mucho, lo que demuestra que no está para Selección. Finalmente, Celso Borges fue creciendo, Leonel Moreira dio seguridad y Giancarlo González se vio mal.