Tres excapitanes de la Selección de Costa Rica reconocen sus dudas y esperanzas en inicio de Gustavo Alfaro

Rolando Fonseca, Hernán Medford y Róger Flores son nombres que se escriben con mayúscula en la Selección de Costa Rica. Todos son mundialistas; todos portaron en algún momento el gafete de capitán de la Nacional; todos tienen criterio de peso sobre el llamado ‘equipo de todos’.

Los tres opinaron sobre de La Sele y el reto de enfrentarse a Panamá sin derecho a fallar: quien pierda el duelo, pactado a dos juegos (16 y 20 de noviembre), se quedará fuera del Final Four de Concacaf y no tendrá seguridad de asistir a la Copa América.

Los tres exjugadores son respetuosos del primer llamado que hizo el seleccionador, Gustavo Alfaro, ven con agrado el cambio generacional y la actitud del timonel al hacerse responsable de los resultados venideros sin excusas, aunque admiten no saber cómo interpretar algunas decisiones.

Fonseca, Flores y Medford no logran entender, por ejemplo, la ausencia de Kendall Waston y el llamado de Giancarlo Pipo González. Si el defensor morado quedó fuera porque se piensa en jugadores con edad para la próxima Copa del Mundo, el llamado del liguista tira por la borda esa suposición.

“Hoy es difícil juzgarlo, de entrada se ve que no conoce el medio. Una persona que llama a alguien que ya se había retirado de la Selección, pues se nota que no conoce lo que ha pasado acá. Es bueno que se den oportunidades, pero si Pipo ya había tomado una decisión, pues no se entiende”, aseguró Rolando Fonseca.

Kendall Waston fue parte del equipo que comandó el entrenador Luis Fernando Suárez, mientras González se había retirado de la Selección de Costa Rica en octubre del 2021.

Otros nombres trascendentales que están ausentes son los de Óscar Duarte y Celso Borges, jugadores que hasta integran el grupo de capitanes del plantel tico; no obstante, desde que Luis Fernando Suárez dejó el plantel, ellos no han sido llamados.

Hernán Medford interpreta que las ausencias corresponden al necesario cambio generacional, pensando en 2026, aunque le preocupa que para el reto inmediato ante Panamá se necesitan jugadores de experiencia.

“Lo que pasa es que estamos en una etapa muy decisiva y es ganar o ganar contra Panamá, ya que ir al repechaje (para Copa América) será durísimo. Lo que me gusta es que él (Gustavo Alfaro) asumió la responsabilidad y si le va mal es culpa de él o si le va bien también es de él”, pronunció Medford.

Celso Borges fue titular con Costa Rica en los procesos 2010, 2014, 2018 y 2022. Por su parte, Duarte lo hizo en 2014, 2018 y 2022. En tanto, Waston se metió de lleno en la Tricolor desde el proceso 2018.

Róger Flores externó que él no dejaría fuera a hombres que saben cómo se juegan este tipo de retos ante los canaleros, donde la Selección disputa mucho más que el prestigio.

“Yo no tengo nada en contra de la gente que está en la lista, pero recordemos a Waston y cómo fue importante en la eliminatoria pasada contra equipos como Honduras o el mismo Panamá. Esa fuerza física y esa intimidación al rival ya no la tendremos. Además, es un recurso ofensivo que no se aprovechará. En partidos cerrados, él fue trascendental en la etapa anterior de la Selección Nacional”, expresó.

La Selección de Costa Rica, con el nuevo jefe, Gustavo Alfaro, se alista para su primera prueba sin derecho a fallar. Lo hace sin aquellos que comandaron al equipo patrio en Brasil 2014, Rusia 2018 o fueron clave en el camino a Qatar 2022.