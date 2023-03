Seleccionados de Costa Rica levantan la voz: política, falta de nacionalismo y trabas al técnico molestan

En la Selección de Costa Rica el fútbol dejó de ser el tema central por un día, y es que hay muchos elementos que generan ruido a los propios futbolistas: la política en la Federación Costarricense de Fútbol, lo que consideran falta de nacionalismo y lo que a su parecer son trabas al técnico.

El primero que habló del ambiente negativo, sacó estadísticas para defender el presente de la Tricolor y tocó la situación política, en medio de un año electoral en la Fedefútbol, fue Joel Campbell. No obstante, el pensamiento lo comparten más jugadores del plantel y en especial los líderes.

Francisco Calvo, uno de los líderes de la Selección de Costa Rica, defendió al técnico Luis Fernando Suárez y el nivel de la Nacional. (Jose Cordero)

Francisco Calvo fue un poco más allá y señaló que “este país no somos nacionalistas en este momento y todo es en contra de la Selección, todo es negativo para la Selección y nos duele”.

Calvo, es otro de los que consideran que lo hecho ante Martinica no fue un desastre y recalcó que no solo se ganó un partido crucial (2 a 1), sino que hizo bien y en condiciones nada favorables.

Claro, según Francisco mucho de lo positivo no se destaca, ya que al estar cerca las elecciones, el ambiente es tenso.

“Para nadie es un secreto que acá podría haber un cambio de presidente y hay muchas cosas que están alrededor de la Selección. Muchos aficionados y parte de la prensa están en contra de toda la administración de la Federación. Se puede haber hecho bien o no, pero tenemos tres mundiales consecutivos mayores, aunque en divisiones menores no nos ha ido tan bien”, enfatizó.

El defensor piensa que se está haciendo un bum mediático por solo un mal primer tiempo en el duelo de la Liga de Naciones de Concacaf, pero no se respeta al rival y menos se valora que la cancha no estaba bien.

A su parecer, hasta mejoraron en ofensiva y generaron como nunca, con 24 remates, esto gracias a un cambio de propuesta táctica que están realizando tras el Mundial de Qatar 2022.

Sobre los cuestionamientos al técnico Luis Fernando Suárez por las convocatorias, las alineaciones y el manejo de la Nacional, Francisco manifestó no entender nada y ve estos temas como incoherencias.

“El mensaje que estamos dando tal vez no es el mejor. Estamos peleando por ir a un cuarto mundial al hilo, tenemos un entrenador que es el único que se ha atrevido a hacer el cambio generacional que todos pedían. Ningún jugador es eterno, se retiró nuestro capitán, algunos otros nos iremos en su momento y no es fácil hacer un cambio generacional”, destacó.

Firmes con Suárez

Más allá de las críticas de la prensa y la afición por el nivel de Costa Rica, es claro que a lo interno están firmes con el técnico Luis Fernando Suárez.

A Francisco Calvo se le preguntó directamente: ¿Qué ha aportado Suárez?

Su respuesta fue categórica: “Es una gran persona, un gran profesional y se rodea de un gran cuerpo técnico. Además, le ha dado oportunidades a jugadores que creo que no se les hubiera dado. No veo que Jewison estuviera donde está sin esa oportunidad que le dieron y así hay varios más... Me pongo a pensar que si un técnico levantó la eliminatoria y nos llevó al Mundial, qué más se le puede pedir”.

Así mismo, lanzó un dardo a comunicadores y fanáticos: “Aveces siento que a quien tengamos en la Selección se le hace complicado trabajar. Somos un país complicado para trabajar y hemos tenido técnicos de bastante calibre y no se le deja trabajar. Podemos tener a Guardiola y tampoco se le deja trabajar acá”.

Calvo dejó en claro que ni él, ni ningún jugador quieren meterse en la parte política y aunque les cuesta, buscan aislarse para que no afecte en lo deportivo.

El defensor evidenció que se han cometido errores en lo dirigencial y no gustan al plantel, como lo que pasó en el fallido fogueo ante Irak. Así mismo, aceptó que a nivel menor se han dado fracasos y los clubes ticos no compiten en el área.

Todos estas situaciones deberían resolverse por los dirigentes y así, evitar que golpeen a la Tricolor, según analizó Francisco.