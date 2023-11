Los pecados capitales de la Selección de Costa Rica

Muchos critican cuando se habla con el resultado puesto, pero en la derrota de la Selección de Costa Rica ante Panamá (goleada 3 a 0) varios de los fallos se señalaron con anticipación.

El técnico Gustavo Alfaro tuvo un debut muy complicado con la Selección de Costa Rica. Panamá goleó 3 a 0 a los ticos en el Ricardo Saprissa, por la Liga de Naciones de la Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico Gustavo Alfaro es el gran señalado, aunque no es el único responsable. Algunos errores vinieron desde el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol y del propio Claudio Vivas, Director Deportivo de Selecciones Nacionales, sin quedar exentos, por supuesto, los jugadores.

Estos son los pecados de la Selección:

- Elegir el Ricardo Saprissa como sede

La casa de la Selección de Costa Rica es el Estadio Nacional, pero el nuevo Comité Ejecutivo, decidió hacer un cambio radical y usar como sede el Ricardo Saprissa.

El estadio se llenó y se tuvo una salida espectacular, sin embargo, en el peor momento la afición se volcó en contra y pasó algo nunca visto en el Nacional: abucheos, gritos de ole cuando el adversario tocaba la pelota y hasta cánticos contra Joel Campbell y Alajuelense.

Quizás se pensó que la Cueva amedrentaría a los canaleros y serviría para sacar el resultado, como hace muchos años ocurría. Lo futbolístico se impuso y aunque la Fedefútbol ahorró dinero jugando en Tibás (en lugar de alquilar el Nacional) no se logró lo deseado en el campo ni en las gradas.

- Gustavo Alfaro al mando de la Selección

Gustavo Alfaro llegó a Costa Rica el 4 de noviembre, solo estuvo 11 días en el país, antes de dirigir su primer partido con la Selección Nacional y apenas presenció tres fechas del torneo local.

Es más, antes de medirse a Panamá únicamente tuvo tres prácticas a doble sesión. Con este panorama, era imposible esperar que la Tricolor mostrara conjunto o al menos manejara la idea del estratega. El conocimiento entre técnico y futbolistas era mínimo.

Incluso, la convocatoria se basó en lo que venía haciendo Claudio Vivas y pese a algunas pinceladas del estratega, como la inclusión de Giancarlo González o Elías Aguilar, el llamado no fue a su gusto.

A eso se suma que se midió contra un Thomas Christiansen, quien tiene tres años en el banquillo de Panamá.

Alfaro señaló que quiso tomar el control de inmediato por un tema de valentía, sin embargo, fue más una imprudencia.

- Claudio Vivas, ni en el banquillo

Claudio Vivas es la figura que está al frente de la parte deportiva en la Federación Costarricense de Fútbol, por algo es el Director Deportivo de Selecciones Nacionales. Incluso, fue el técnico interino en los fogueos de la Mayor en setiembre y también dirigió a la Sub-23.

Antes de que se nombrara a Gustavo Alfaro, Vivas estaba designado para ser el entrenador frente a Panamá. No obstante, Alfaro llegó, tomó el control y el Directo Deportivo se hizo a un lado.

La lógica dictaba que Vivas debía ser el encargado de dirigir o como mínimo estar en el banquillo como auxiliar. Estuvo en el palco y su rol para nada fue como protagonista. Por conocimiento, manejo de la idea táctica y hasta para no trasladarle la presión a Alfaro, lo ideal era que Claudio mantuviera la responsabilidad de ser la cabeza frente a los panameños.

- Comité Ejecutivo aceptó debut inmediato de Gustavo Alfaro

El Comité Ejecutivo ya había designado a Claudio Vivas como el técnico de Costa Rica ante Panamá, pero dio un giro radical al nombrar a Gustavo Alfaro como nuevo entrenador de la Selección.

Alfaro indicó que fue él quien pidió estar al frente. Sin embargo, el Comité es el jefe de Alfaro y tuvo que imponer los criterios deportivos, para que Vivas siguiera al frente.

El nuevo timonel podía asesorar o asumir a inicios del 2024 y no en medio de una competencia oficial, como la Liga de Naciones de Concacaf, en la que se juega el boleto a semifinales y el pase a la Copa América 2024.

- Fallos en la alineación de Costa Rica ante Panamá

Gustavo Alfaro demostró desconocimiento en su debut con Costa Rica. Era lógico que pasara, ante el poco tiempo en el cargo.

Alfaro colocó a futbolistas en puestos no habituales: Pablo Arboine como lateral derecho, cuando regularmente es un central; Jefry Valverde como carrilero izquierdo, cuando por lo general actúa por la derecha. Así mismo, Brandon Aguilera como volante mixto, pese a ser más un creativo.

Al final, Arboine, Valverde y Aguilera fueron de los puntos más bajos en el primer choque contra Panamá. El nuevo timonel tenía alternativas en el plantel para usar a figuras en sus puestos regulares, como Bryan Oviedo por la izquierda, pero de inicio lo dejó en el banquillo.

- Puesta en escena de estilo no habitual

Más allá de los niveles individuales, Costa Rica estaba en desventaja contra Panamá por el tiempo de trabajo acumulado que tienen los canaleros y también por el manejo de una idea clara que han depurado en los últimos tres años.

La Nacional apenas empieza su proceso con Gustavo Alfaro y en el primer partido el técnico decidió imponer su sello más ofensivo, de presionar arriba y salir a buscar, cuando la Tricolor venía de un largo proceso con Luis Fernando Suárez en el que esperaba, regalaba la iniciativa y cerraba espacios.

El contraste fue total y los futbolistas nunca se adaptaron. No significa que Alfaro debe seguir con la línea de Suárez, pero al no tener tiempo de trabajo, su apuesta fue muy arriesgada y no funcionó: la Selección no atacó con propiedad y tampoco defendió con orden, por lo que terminó con un 3 a 0 lapidario.

- Cambios erráticos y una mala lectura en la Selección

El desconocimiento del técnico Gustavo Alfaro lo llevó a quedarse atrapado en medio del partido. Panamá se puso 2 a 0 arriba en apenas 30 minutos de partido en el Ricardo Saprissa y desde el banquillo no se dieron correcciones de hombres ni tácticas que marcaran diferencia.

Alfaro nunca sacó a uno de los jugadores que peor la pasó ante los canaleros: Brandon Aguilera. El volante lució perdido, no se adaptó al puesto de volante mixto y aún así completó los 90 minutos. Caso contrario a lo que sucedió con Jimmy Marín, uno de los mejores en ataque o el que al menos intentó algo diferente, pero lo sacaron en el 60′.

A nivel de estrategia, tampoco se dieron variantes para al menos resguardarse mejor. El técnico Marvin Solano, en un análisis para La Nación, valoró que al timonel de la Selección le faltó lectura para modificar el parado táctico y por ejemplo, fortalecer el centro del campo, donde Yeltsin Tejeda quedó expuesto.

- Jugadores erráticos y que no dieron la talla

El técnico Gustavo Alfaro no fue el único responsable de la debacle de la Selección de Costa Rica ante Panamá. Al timonel tampoco lo respaldaron los futbolistas, al punto que en el análisis que realizó este medio, solo Giancarlo González llegó a una nota de 6.

Incluso, una figura consolidada, como Juan Pablo Vargas, se vio errático y cometió errores en la marca que no son habituales. Lo mismo ocurrió con Brandon Aguilera, Pablo Arboine o Jefry Valverde.

Así mismo, en ataque no se contó con un jugador que levantara la mano y tampoco se observó a un líder que levantara al grupo.