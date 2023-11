Actitud de aficionados extrañó a la Selección de Costa Rica y hasta al técnico de Panamá

Joel Campbell experimentó lo inesperado: fue recibido con una avalancha de silbidos por parte de la afición cuando Panamá anotó el 3 a 0. El estadio resonó con un fuerte coro: ‘Fuera Campbell, fuera Campbell’, una situación que sorprendió a todos y dejó evidente el divorcio entre la afición y el plantel.

Incluso desde la grada, resonaron cánticos de “oleee, oleeee”, sin importar quién tuviera el esférico. La extraña conducta de algunos aficionados se hizo más notoria cuando, en los últimos cinco minutos, los pocos que quedaron en el Ricardo Saprissa entonaron canciones a favor del Saprissa, mirando hacia el clásico del próximo sábado.

Thomas Christiansen, estratega de Panamá, expresó su sorpresa ante esta situación, ya que vio a Joel Campbell destacarse en el terreno de juego.

“Me sorprende porque es un jugador con gran calidad, jerarquía y voluntad para su país. Siempre deja a su país en lo más alto. Cuando las cosas no van bien, él defiende a capa y espada a la selección y eso es de reconocer”, afirmó el entrenador.

Al ser consultado sobre el comportamiento de la afición, Campbell manifestó que los aficionados son libres de expresar sus opiniones y que él se limita a hacer su trabajo.

”Yo sé lo que soy, lo que trabajo, lo que amo a la Selección. La gente puede expresar lo que siente y listo. El fútbol de hoy en día es así. A mí no me duele que me griten, pero me duele que le canten ole a mis compañeros, a la Selección... Al final entendemos a la afición y que digan lo que gusten”, profundizó.

Sin embargo, el jugador de Alajuelense expresó su desagrado por la mezcla de cánticos de equipos durante un partido de la Sele. “Imagínese... Cuando juega la Selección y se gana, todos festejan y nadie tiene camisas de equipos. Es complicado, pero es lo que hay en el país. Yo sinceramente, en 12 años con la Selección, nunca había pasado que se cantan cánticos de un equipo u otro”, concluyó Campbell.

Manfred Ugalde, delantero del Twente de Países Bajos, también comentó que nunca había presenciado el fenómeno de que apoyaran a la afición contraria.

Giancarlo Pipo González consideró que lo vivido con Joel Campbell fue una falta de respeto para el jugador, especialmente teniendo en cuenta lo que Joel ha dado por la Selección Nacional.