“Nunca ha jugado fútbol profesional, pero me encantó. ¿Qué me queda a mí, si ya lo tiré a la palestra pública? Obligarme a que tenga el cuidado necesario, arroparlo bien, educarlo bien. Lo más probable es que tenga situaciones para mejorar y mucho. Puede que uno vea algo y después vea que le falte tiempo, y seguramente no será para hoy, sino para un futuro inmediato, es bueno porque puede ser el ejemplo para lo que aquí se puede dar. Por eso los microciclos, nos tenemos que ocupar con muchachos de la liga que vamos a estar viendo en el torneo, les vamos a sumar a estos que creemos que pueden, trabajarlos en la parte mental, pero vale la pena hacerlo”, señaló el estratega.