Lo de Leal es muy claro: su señora esposa estaba para dar a luz, yo hablé con él, me habló sobre una situación que estaba solo con ella, ya estaba muy cercano el parto, le hablé de que lo solucionara. El lunes le inducirían el parto y que ese día llegaba su madre y su suegra y que el martes estaba acá. Seguro tuvo problemas y no se presentó. Me parece injusto, que si quiero ver en competencia tres días a todos estos muchachos y después decir que él está si no lo he visto, sería injusto. No ha cometido indisciplina y en ese sentido lo tengo claro, primero la familia. El nacimiento de un bebé es más bello que un gol.