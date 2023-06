Juan Pablo Vargas habla frontal a quienes no creen en la Selección: ‘Quien quiera tener paciencia, que la tenga’

Puede que el técnico Luis Fernando Suárez sienta que tiene todo en su contra desde el día uno que llegó a la Selección de Costa Rica y no para de ser juzgado. En realidad, hay un antes y un después del Mundial de Qatar 2022 y los malos resultados en la Liga de Naciones y en el fogueo ante Guatemala son los que en realidad elevaron la tensión al máximo.

El nivel de juego convence a pocos, el discurso del cambio generacional parece desgastarse y la idea de mutar hacia a un fútbol más ofensivo no se refleja en los números: dos goles en tres partidos, ambos a Martinica (gane 2 a 1) y con derrota incluida en el Nacional frente a Panamá (1 a 0) y luego ante Guatemala (1 a 0).

Igual, los jugadores expresan su respaldo a Suárez, más allá del clamor de un sector de la afición por sacarlo. Los jugadores incluso recalcan que se necesita paciencia y aquellos que no estén dispuestos a esperar, ni modo.

La Selección Nacional de Costa Rica cerrará su preparación para la Copa Oro 2023 con un fogueo ante Ecuador, este martes en el Subaru Park, en Pensilvania. (Fedefutbol )

“Quien quiera tener paciencia y esperar un cambio generacional, que evidentemente está sucediendo, que la tenga. Sin embargo, sabemos que hay gente que no está conforme con esto y quiere resultados ya, algo que es respetable. Igual, no es solo decir lo del cambio generacional y que no podemos, porque hay mucha calidad en los jóvenes y pueden aportar lo mismo que los que tienen más años acá”, defendió Juan Pablo Vargas.

En medio de un momento tan complejo, Vargas contó que evitan ver redes sociales y se apartan de todo lo que se dice. Así mismo, al menos reconoció que la desilusión es consecuencia de no ver evolución en el juego. A su parecer, tienen la oportunidad de lavarse la cara en el amistoso ante Ecuador, de este martes a las 6:15 p. m.

Eso sí, el central del Millonarios de Colombia no culpa al cuerpo técnico, sino que acepta que ellos mismos no logran acoplarse a lo que se les pide y se les complica cambiar la mentalidad.

“No me gusta lavarme las manos y tirarle la culpa a otros. Nosotros debemos de tener más capacidad para tomar una idea y desarrollarla. Nos han dejado claro lo que se quiere: un juego de posesión, generar más llegadas, dominar al rival y no perder tan rápido el balón. Es difícil buscar esa solución a todos los problemas que pueden suceder, pero debemos tratar de mejorar y ante Ecuador es una nueva oportunidad”, añadió.

Si lo que se busca es atacar más, los números frente a los guatemaltecos dicen todo lo contrario: cuatro remates directos, cinco desviados y solo cinco tiros de esquina. Por más pruebas con caras nuevas no se vio una Tricolor funcionando como unidad y hasta se perdió solidez defensiva.

Nada de discursos ensayados Copiado!

Cada vez que un miembro del cuerpo técnico o jugadores de la Selección Nacional se presenta ante los medios, de inmediato sale a relucir entre los argumentos de defensa que están en medio de un cambio generacional, que los jóvenes se están adaptando y que van en mejoría.

A pesar de que parece un discurso ensayado, a los integrantes de la Tricolor les molesta cuando se interpreta de esa forma y defienden que es la realidad que ellos ven y experimentan día a día.

“A la Selección venimos a tratar de ganar y no a ensayar discursos. Sería mucha mediocridad, porque queremos sacar esto adelante y realmente para nosotros es muy importante hacerlo bien. Los equipos pasamos momentos difíciles, no somos los únicos. Es una realidad que hay un cambio generacional, hay muchos jugadores que llegan por primera vez o tiene dos o tres convocatorias. La camiseta de la Selección tiene un peso, todos podemos asumirlo, pero hay que entender esta parte”, recalcó Juan Pablo Vargas.

El central será titular ante Ecuador y es uno de los siete cambios que anunció Luis Fernando Suárez en la titular. Suárez alineará con: Kevin Chamorro, Kendall Waston, Vargas, Pablo Arboine, Suhander Zúñiga, Carlos Martínez, Cristopher Núñez, Roan Wilson, Josimar Alcócer, Warren Madrigal y Joel Campbell.

Juan Pablo sí dio justo en el punto en un aspecto y es que enfatizó que es “en el club donde cada quien debe prepararse mejor y marcar diferencia, para que cuando se viene a Selección se ponga a disposición el talento y la capacidad que se tiene. Algunas veces uno por no prepararse bien, no puede poner en práctica lo que le piden”.