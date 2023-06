Luis Fernando Suárez responde a la pregunta del millón: ¿A qué juega Costa Rica?

La Selección de Costa Rica vive su momento de mayor presión, desde que el técnico Luis Fernando Suárez está al mando. Los resultados no acompañan, en el último fogueo ante Guatemala (derrota 1 a 0) se observaron claras deficiencias al atacar y defender; incluso, no se evidencia la evolución que defiende el timonel, tras dos años al frente.

El amistoso de este martes, ante Ecuador a las 6:15 p. m., será el último ensayo para la Copa Oro. Suárez valoró lo que ocurre y explicó que uno de los puntos claves en la actualidad es cambiarle la mentalidad a los futbolistas. Además, trató de explicar a lo que juega su equipo.

El técnico de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, se mostró muy preocupado tras el amistoso ante Guatemala. (JA Masters Events)

¿Qué vamos a ver diferente de Costa Rica ante Ecuador? Copiado!

- La idea no es hacer cambios en tres días, sino durante todo el tiempo y creo que los hemos hecho. Todos hemos estado de acuerdo en que además de los resultados, había que darle oportunidad a varios jugadores y cuando se renovó el contrato, se pensó en seguir en esa situación de cambios.

”Además, el Mundial nos dio una lección grande y es que hay situaciones en las que nos quedamos cortos, porque solo cumpliamos con algo bueno en defensa y en ataque nos ha faltado. En esto estamos, buscando para que la respuesta de mitad de campo hacia adelante se dé y que los futbolistas nos den algo distinto a lo de antes”.

¿A qué juega la Selección de Costa Rica y qué tan lejos estamos de lo que quiere? Copiado!

- Un equipo piensa mucho en que su base más importante es la defensiva, como lo hace Costa Rica, pero debemos evolucionar. Sin perder la seguridad en defensa, hay mucho por hacer cuando ya tenemos que pasar a la fase ofensiva. En esto estamos, entrenamos mucho en la forma en la que elaboramos, cómo abrimos el campo y cómo tenemos más densidad de ataque.

”En todos los partidos previos al Mundial llegábamos una vez, concretábamos y después nos defendíamos durante todo el tiempo. Esto es lo que no quiero para el equipo.

”Cuando uno habla de sistemas, se cree que jugar con cinco defensas es super defensivo y puede que sí, siempre que se piense solo en defender. Sin embargo, con este esquema también se puede atacar mucho, pero si tiene variabilidad. Lo que pretendemos es que los movimientos que hacemos sean de más dominio de juego con la pelota, que es lo que no hemos tenido”.

Hace mucho énfasis en el tema ofensivo tras el Mundial. ¿Cuánto ha mejorado Costa Rica realmente? Copiado!

- Son seis meses tras el Mundial, pero solo se han jugado dos partidos. Es la situación que uno tiene como entrenador, porque no se tienen todos los entrenamientos que uno quiere. El pensamiento de cambio y atacar más no debe ser solo el pensamiento del entrenador, sino de todo lo que atañe a Costa Rica como país futbolero: clubes en general, selecciones y equipos que cuentan con participación internacional.

¿Por qué cree que el aficionado debe respaldar su gestión? Copiado!

- Siempre estoy consciente de cuál es mi situación. Cuando llegué a la Selección había situaciones que se debían mejorar y se logró esto. Fui atrevido, lo logramos y se consiguieron los resultados para llegar al Mundial.

”Ahora, la situación no cambia nada y no pido nada, sino que sigo buscando. Desde hace dos años que estoy acá los partidos son una prueba de fuego y trato de sacar resultados positivos. No es estar pidiendo, es estar haciendo”.

¿Cuáles son sus conclusiones sobre el por qué estamos en esta situación? Copiado!

- El futbolista costarricense tiene el pensamiento de defenderse bien y hay que ser mucho más atrevido. Lo que estamos pidiendo es que cuando se tenga el balón contemos con más densidad de ataque, que poblemos más el campo y que los futbolistas se atrevan más, pero sin perder el equilibrio.

”La clave es que cuando tengamos la pelota, no pensemos tanto en de qué manera la vamos a perder para defendernos. Por el contrario, lo primero es no perderla y luego ofender mucho más. Queremos que rompan ese paradigma de que Costa Rica solo puede defender bien y salir a la contra bien”.

¿Cómo sobrelleva toda la presión y los señalamientos que hay contra usted? Copiado!

- Lo que vivo ahora, lo vengo viviendo desde hace dos años en Costa Rica, nada cambia y ya sé cómo es todo. Además, he tenido muchas experiencias, con momentos buenos, malos y muy adversos, en las cuales uno debe buscar sacar la cabeza.

”La única manera es trabajar fuerte y tratar de convencer al grupo. Son las mismas circunstancias las que me llevan a moverme de una manera, para estar en lo que me gusta, que es dirigir a una Selección”.

¿Es factible convencer a jugadores, afición y todos en Costa Rica de que se puede llegar aun proceso largo hasta el Mudial del 2026? Copiado!

- Uno tiene que hacer lo que debe y a los que tengo que convencer que el camino es el correcto, primero es a los jugadores. A los demás se les irá convenciendo con los resultados.

”Pedir paciencia es imposible y menos ahora. Antes se podía hablar de un proceso, de un inicio con una situación complicada y de un crecimiento, pero hoy en día no. Tengo que convivir con esto y lo haré mientras esté acá, no tengo problema”.

México despidió a su entrenador, Honduras vive un caos y en Costa Rica hay mucha presión. ¿Cómo ve esta Copa Oro en medio de tantas dudas? Copiado!

- Es una cosa inherente al cargo de entrenador. Es algo normal, uno siempre está ante las posibilidades manifiestas de ser cuando se dan resultados negativos. Cuando se dan resultados positivos hay algo de tranquilidad, pero todo esto viene con el paquete de ser técnico. Es una situación muy normal.