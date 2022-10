Joven de Puntarenas que se perdió fogueos por falta de visa casi llora ante llamado a Selección Nacional

Kliver Gómez contra John Jairo Ruiz en las semifinales del torneo nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Kliver Gómez vive una montaña rusa de emociones. El lateral derecho del Puntarenas estaba cortándose el pelo cuando la noticia lo tomó por sorpresa y casi lo baja de la silla con la urgencia de emprender camino hacia San José la noche de este lunes.

Quien hace un mes estaba decepcionado, al perderse una gran oportunidad en la Nacional por falta de visa, había sido llamado para ponerse este martes la camiseta patria.

El zaguero porteño fue convocado por Luis Fernando Suárez para el microciclo que tendrá el conjunto tico previo a la entrega de la lista de convocados con miras a Qatar 2022.

Kliver confesó que casi llora al enterarse que fue convocado, sobre todo porque recordó lo que le había pasado previo a los juegos contra Corea del Sur y Uzbekistán, duelos que por falta de visa no pudo vivir.

“Yo creo que a pesar de lo que me pasó siempre me mantuve con humildad, luchando y haciendo las cosas bien porque sabía que podía llegar esa oportunidad. Siempre confié en que se me iba a dar el chance”, dijo.

Gómez aceptó que la noticia lo tomó por sorpresa, al punto que estuvo al borde de las lágrimas.

“Andaba cortándome el pelo y en eso me llamó Álvaro Herrera (asistente administrativo de la Selección) y yo no lo podía creer. Mi intención era seguir preparándome físicamente para el otro torneo porque solo nos dieron 15 días de vacaciones. Al final con sinceridad no me lo esperaba, esto es una bendición de Dios”, declaró.

¿Qué fue lo primero que hizo?

“Llamé a mi familia y la verdad quería hasta llorar de felicidad, estas oportunidades son muy pocas y ahora solo queda dar de lo mejor de mí, y echar para adelante”, añadió.

Inmediatamente le terminaron de alistar el corte de pelo, Gómez tomó camino a su casa para tomar sus tacos e implementos deportivos, con el fin de viajar de inmediato a San José y no llegar tarde a su primer entrenamiento con la Nacional.

“El clima ha estado muy mal y la verdad no me la quiero jugar. Prefiero irme hoy (lunes) y ya de una vez estar en San José listo para el entrenamiento”, finalizó.

Para los partidos contra Corea del Sur y Uzbekistán, el jugador iba a ser tomado en cuenta por Luis Fernando Suárez pero la falta de visa le afectó.

“Yo no tengo visa del todo, lo más seguro es que se cayó la oportunidad, llamaron al club y yo me di cuenta hasta en la noche, yo no tenía visa; como era mi primer torneo en Primera, pues yo no pensé ni sabía cómo me iba a ir. Si yo hubiera sabido que me iban a convocar desde hace tiempo lo hago”, expresó en esa ocasión.

Junto a Kliver también fueron llamados del Puntarenas F.C. el arquero Guido Jiménez y el volante Anthony Hernández.