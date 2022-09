Lateral de Puntarenas explota de dolor por quedar fuera de la ‘Sele’ al no tener visa

Kliver Gómez es un punto muy alto de Puntarenas F.C. y ya Luis Fernando Suárez, DT de la Selección Nacional, le puso el ojo. (JOHN DURAN)

Kliver Gómez ha sido sin duda uno de los puntos más altos de Puntarenas F.C. El lateral derecho sorprendió con su recorrido, también con su despliegue físico, su aporte ofensivo y su seguridad defensiva. Tan buen certamen ha hecho Gómez que Luis Fernando Suárez le puso el ojo para la gira de la Selección Nacional ante Corea del Sur, pero el no tener visa frenó el llamado.

Kliver estaba entre los futbolistas que serían tomados en cuenta en la última oportunidad de trabajar de cerca y mostrarse al estratega patrio previo a Qatar 2022. No obstante el jugador no tenía el documento necesario para ingresar a territorio estadounidense, donde la Selección Nacional estará previo a llegar a Corea y por esto no fue llamado.

El propio jugador confesó que ha vivido días amargos desde que salió la lista, porque mantuvo siempre la esperanza.

“Yo no tengo visa del todo, lo más seguro es que se cayó la oportunidad, llamaron al club y yo me di cuenta hasta en la noche, yo no tenía visa, como era mi primer torneo en Primera, pues yo no pensé ni sabía cómo me iba a ir. Si yo hubiera sabido que me iban a convocar desde hace tiempo hago el esfuerzo de sacarla”, expresó.

Kliver explicó que para él no es tan sencillo hacer una inversión cercana a los ¢110.000 (es el gasto aproximado para tener el documento), ya que tiene responsabilidades económicas importantes con su hija y su madre.

“Es que yo no sé, en realidad yo podría sacarlo pero debo organizarme porque tengo una bebé y todo, yo tengo que velar por mi familia, por mi mamá, por mi hija”, contó.

El futbolista no escondió el dolor que todavía hoy tiene porque no pudo ir a la Nacional, ya que sabe que era una gran oportunidad.

“Yo sinceramente me había ahuevado porque si yo hubiera tenido la visa yo estaba en planes, pero sin visa no se puede hacer nada, obviamente se me sale de las manos”, enfatizó.

En el PFC, el gerente deportivo, Henry Duarte, fue claro en que lo que hizo falta fue comunicación de parte de la Federación Costarricense de Fútbol y el Puntarenas F.C.

“Yo estaba muy triste porque Kliver perdió esa oportunidad muy grande, por un asunto de visa. Yo creo que pudimos ayudarle como con Anthony (Hernández) que se le dio el chance para que fuera a sacarla y demás”, detalló.

“Me duele mucho porque Kliver ha hecho un gran trabajo y le voy a decir si hoy fuera la convocatoria al mundial Kliver debería ir. Lo que me gusta de Suárez es que convoca a los que andan mejor y si Kliver sigue así pues en algún momento estará”, añadió.

Al consultarle a Duarte cómo fue el proceso, comentó que él la noticia la vivió por medio del jugador.

“Desgraciadamente no hubo comunicación fluida entre nosotros y la Federación, si ellos nos avisan con tiempo nosotros con gusto le ayudamos con sus movimientos consulares. Ellos son muchachos humildes de la zona de Fray Casiano, sabemos que a él le dijeron que estaba, pero a nivel de club faltó que nos comunicaran”, recalcó.

Kliver, a sus 22 años, no se rinde en su sueño de meterse sobre la hora en la lista a Qatar 2022.

“Por un lado sí estaba cabizbajo, pero sí me alegró lo de Anthony porque lo conozco desde niño, sé la clase de jugador y persona que es, eso me motiva y yo sigo luchando por ir a Qatar, yo seguiré luchando por clasificar y estar en la lista y esperar ver en Dios que pueda pasar conmigo porque tengo muchas metas, todo en su tiempo, tal vez este no era el momento”, finalizó.