Joel Campbell responde a quienes ya no quieren ver a Costa Rica y recuerda humillaciones a Brasil y Barcelona

No hace falta hacer una encuesta a nivel nacional para afirmar que hoy en día la confianza en la Selección de Costa Rica se desplomó y que incluso, muchos aficionados preferirán no madrugar para ver a la Tricolor ante Japón, este domingo a las 4 a. m., en su segundo juego en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Joel Campbell tiene un mensaje para los incrédulos.

Fiel a su estilo directo y consciente de que las críticas llueven de todos los sectores, tras el vergonzoso 7 a 0 ante España, Campbell recordó que a inicios del 2022 eran mucho menos lo que pensaban que la Nacional estaría en Qatar y luego no les quedó de otra que sumarse al festejo.

Joel Campbell está en su tercer mundial con Costa Rica y en Qatar 2022 levanta la mano como uno de los líderes, para intentar salir del golpe ante España. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Claro, Joel es consciente de que no están en condiciones de reclamar o pedir nada y también que dejaron una imágen paupérrima, no obstante, tampoco están muertos, como bien lo dijo el técnico Luis Fernando Suárez.

“A los que no quieren ver el partido, pues están en su derecho, porque nadie quiere ver a su selección perder 7 a 0 en un Mundial. A la afición lo que le decimos es que estemos juntos hasta el final, como en todo el año. Cuando no creíamos que íbamos a venir al Mundial, lo sacamos. La afición tiene su derecho de estar triste y criticarnos, porque no dimos lo que debíamos”, comentó el futbolista.

Uno de los líderes de la Sele reveló que la han pasado muy mal luego del debut y que por más que analizaron lo ocurrido, no tienen respuestas, simplemente la Furia los avasalló. A su parecer, tampoco es que son tan malos como lo dice el resultado y pese a la sacudida, siguen creyendo que pueden hacer historia.

Costa Rica realizó este sábado su última práctica antes de enfrentar a Japón, en el segundo juego de ambas selecciones en el Mundial de Qatar 2022. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

De igual forma, el “12″ mostró una mentalidad muy fuerte y sacó a relucir capítulos oscuros para combinados como Brasil y el mismo Barcelona, de los que luego se levantaron.

“No es lo que uno quiere, pero hay que asimilarlo y puede pasar. Brasil perdió en un Mundial en su casa 7 a 2, el Barcelona perdió 8 a 2 ante el Bayern de Múnich y son cosas del fútbol. No lo queremos, pero jugadores que vivieron ese 8 a 2 con el Barcelona estaban del otro lado contra nosotros y no por eso Busquets o Pedri son malos”, añadió en la previa al choque contra los asiáticos.

Las matemáticas para seguir con vida en el Mundial son muy fáciles y los integrantes del plantel tico las saben mejor que nadie: ganar o ganar es la ruta.

Eso sí, los japoneses son iguales o más complicados que los españoles, por algo dieron la sorpresa al imponerse a Alemania. Es más, si el rival se impone, prácticamente que avanzaría a los octavos de final y de ahí que es un choque de vida o muerte para ambos.

Campbelle está en su tercer justa mundialista, ya saboreó el momento más glorioso en el 2014, mientras que en el 2018 no pudo sonreír y ahora en Qatar apunta a lavarse la cara y al menos ser competitivos, para respaldar ese mensaje que ahora carece de lógica, de que quieren ser campeones.

“Lo que pasó ante España lo veo como un accidente del fútbol, jugamos mal, pero no nos podemos quedar ahí. Esto es fútbol, y mañana puede pasar cualquier cosa... Estamos haciendo todo para ganar y es que, ¿alguien creía que Arabia le iba a ganar a Argentina? Nosotros vamos a intentar jugar y hacer todo bien, pero no podemos predecir las cosas”, finalizó.