Luis Fernando Suárez confiesa que después de un silencio en el camerino de Costa Rica se señalaron los errores

La Selección de Costa Rica trata de levantarse de la lona, luego de la paliza ante España (7 a 0). Vida hay en el Mundial de Qatar 2022, aunque se necesita un giro radical ante Japón (este domingo a las 4 a. m.).

Luis Marín señala sin temor los ‘horrores’ de la Selección Nacional y cree que un ‘DT’ tico ya estaría despedido

En medio de un momento tan complicado, el técnico Luis Fernando Suárez recalcó que no se arrepiente de instalar en el grupo la idea de querer ser campeones del mundo. Además, reveló lo que pasó en el camerino tras la caída frente a los españoles y reiteró que no le gusta la zona de confort, por lo mismo apunta a aprender y salir del momento perverso en el que está.

Sobre cambios contra los japoneses, Suárez adelantó que los realizará, no obstante, lo trascendental es mostrar otra actitud.

- Lo que pasó en el camerino tras el 7 a 0

“Al estar concentrados, no nos hemos quedado quietos, desde el primer día estamos enfocados en lo mental y en todo lo demás.

”Después de salir de la conferencia de prensa, fui al camerino a conversar con los jugadores. Luego de un tiempo prudente de silencio, conversamos e hicimos una autocrítica de altura. Lo mejor es que se tuvo mucha altura y autocrítica en el propio camerino y desde ahí empezamos a sanar heridas y ser conscientes de que habíamos hecho muchas cosas mal y que somos los responsables. Estamos haciendo todo para ver algo diferente”.

-No se arrepiente de la idea de querer ser campeones

“Son riesgos que debemos correr y lo seguiremos haciendo. El mensaje es claro: queremos cambiar y hacer cosas diferentes, no quedarse en la mediocridad.

El técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, se ha mostrado muy pensativo tras el 7 a 0 ante España y apunta a realizar cambios ante Japón, en el Mundial de Qatar 2022. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

”Es más fácil decir que esto es lo que hay y no hay forma de pelear o de crecer, entonces la gente se queda tranquila con eso y no pasa nada. Yo creo lo contrario, hay que dejar una semilla distinta, tal vez no para ahora, pero para después. Hay que pensar en grande y se sabe que los que piensan en grande son los más criticados.

”Si yo le digo a Joel, luego del 7 a 0, que se quede tranquilo y no haga nada, soy un mal entrenador. La mayoría de los que han ganado cosas han perdido y fracasado, pero se levantan y empiezan de nuevo. Incluso, se puede caer varias veces, pero la mayoría de nosotros a la segund caída decimos que ya no más.

”Es muy difícil decir que queremos ser campeones, lo fácil es decir listo, nos equivocamos y ya. Sin embargo, yo tengo la obligación de decirle a jugadores como Brandon Aguilera que debe seguir peleando y que a sus 20 años no se puede quedar ahí, sino que debe pensar en grande para que Costa Rica algún día sea campeona del mundo, como lo hicieron las hermanas Poll.

Uno debe ser consciente de los riesgos y no me importa correr riesgos, porque estoy dejando una semilla. Si no soy yo el que lo ve, que después se acuerden que algo se dejó. La fortaleza es aprender y salir adelante. Si uno se queda solo con eso, es un perdedor, pero no.

- Vivos y con ganas de pelear

“No estamos muertos, uno renace si se murió y no estamos muertos”.

Japón le guarda máximo respeto a una Selección de Costa Rica con el orgullo herido

- Autocrítica

“Uno nunca debe arrepentirse de lo que hace, debe aprender y en eso estoy. Lo más importante de todas estas situaciones que está viviendo Costa Rica, los jugadores y uno como técnico, es recordar en qué momento está. Uno debe ser consciente de algo, la línea entre lo sublime y lo perverso es muy delgada.

”Nosotros estábamos viendo esa situación de haber ganado casi todo en este año casi todo, pero la normalidad para un técnico es vivir este lado perverso. Yo no puedo caer en eso de que todo es un desastre y que la gente ya no nos quiere ni ver, porque no servimos para nada. Ni somos demasiado malos y tampoco somos demasiado buenos.

”Este es el momento del entrenador, donde está solo y recibiendo críticos y hay que convivir con esto. Hay que tomar decisiones y nunca me arrepentiré, pero luego valoraré. Lógico que tengo que ver lo malo y lo bueno para no repetirlo”.

- Hay o no respuesta luego de un 7 a 0

“La respuesta no la sé, lo voy a saber cuando se juegue el partido. Estoy claro con la situación que hemos vivido, hemos reflexionado, pero me deja una relativa tranquilidad que cada jugador es consciente de lo que no hizo ante España: lo físico, lo futbolístico y lo emocional. Ellos son conscientes de que la respuesta debe ser muy diferente.

”Durante estos tres días de trabajo he visto una disposición anímica para que de verdad las cosas salgan de una manera muy distinta a lo ocurrido ante España. Sigo teniendo fe, confianza y creo en la capacidad de los muchachos”.

- Queda motivación y deseo por lavarse la cara

“Uno nunca va a querer sacar un resultado como el que tuvimos ante España. Lo más importante para nosotros como cuerpo técnico es valorar qué ocurrió, lo que hicimos mal y si hay algo bueno, que no fue mucho ante España, resaltarlo. No hay que olvidarlo, sino que corregir muchas cosas y aprovechar ciertas situaciones en lo emocional para entender que sí podemos hacer algo más.

”Tenemos una posibilidad, la única manera de tener alguna opción es con el triunfo y el grupo es consciente de esa responsabilidad. Todo se ha trabajado para que el partido ante Japón sea muy diferente al de España”.

- Variantes de nombres y de actitud

“Algunas veces las variantes no son solo de jugador por jugador. No es de sacar 11 y meter 11, sino que hay que cambiar un poco el pensamiento. Lógicamente se pueden dar cambios y de seguro tendremos variantes, pero también se necesitan cambios en todo sentido, de comportamiento y actitud”.

Posibilidades de cambiar a línea de cinco

“Este grupo puede trabajar línea de cuatro o cinco, ya lo hemos hecho antes y ellos saben cómo deben comportarse. Posibilidades existen siempre, lo hemos probado y los muchachos se sienten cómodos con todo, porque lo saben. Entonces, posibilidades sí hay”.

- El mejor Japón

Espero que los jugadores de Costa Rica no vean eso de que si Japón se distrae por ganarle a Alemania. Espero al mejor Japón, para que no se den excusas. Cuando uno espera el máximo, da el máximo. La versión de Costa Rica es muy distinta a la del 7 a 0.