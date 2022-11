Luis Marín señala sin temor los ‘horrores’ de la Selección Nacional y cree que un ‘DT’ tico ya estaría despedido

Luis Marín habla con criterio. Pocos en Costa Rica cuentan con semejante experiencia: dos mundiales como jugador (Corea y Japón 2002, Alemania 2006) y otro par como parte del cuerpo técnico (Brasil 2014 y Rusia 2018).

Con similar currículo solo destacan Paulo César Wanchope (dos mundiales como jugador y uno como asistente), Gabelo Conejo (uno como jugador y varios como preparador de arqueros) y Alexandre Guimaraes (uno como jugador y dos como director técnico).

Marín analizó el presente de la Selección Nacional, luego de la desastrosa presentación contra España, que terminó con un 7 a 0 en contra.

Para el ex asistente de Jorge Luis Pinto y Óscar Ramírez hay yerros claros: una preparación inadecuada, además de una lectura y un planteamiento de juego claramente fallidos.

¿Qué le parece la actuación de la Sele?

Claramente nos sentimos tristes. Fue un partido que no esperábamos, se podía perder, pero el funcionamiento es lo complejo. Ganar un partido contra España no era sencillo, pero sí creo que se podía competir de otra manera, dar otra imagen. Es un partido que nos deja avergonzados por el nivel mostrado; esperábamos un juego más estudiado, estratégicamente mejor jugado para poder minimizar las fortalezas del rival y poder controlarlos de alguna manera y a partir de ahí hacer daño. Al final salimos confundidos del rendimiento de la Selección.

¿Faltó un planteamiento defensivo más rígido o se debió marcar respirándole en la nuca a los rivales?

Ahí es un partido que uno queda confundido, porque uno esperaría un estudio previo muy detallado de lo que es España, sus virtudes y defectos. Creo que, con mucho respeto, el partido fue mal planteado o hubo una muy mala ejecución, pero desde afuera se nota que hubo mal planteamiento y no hubo lectura.

Vimos un equipo pasivo, sin intensidad, un equipo que acompañó y no presionó ni de forma alta, ni baja. Uno puede tener un bloque defensivo bajo, pero cuando el rival llega ahí, usted muerde, ahoga. El sistema no ayudó y por eso cambió; a la media hora, él cambió y fue porque se dio cuenta que no había lectura.

Desde afuera se vio un equipo sin dinámica, apatía; eso no se puede entender. Se puede perder, pero Costa Rica siempre ha mostrado otra cosa más allá de la pérdida.

¿Fue un error el discurso público de ‘Vamos a ser campeones’?

Para mí sí, porque eso se dijo muy a la ligera, uno puede pensarlo, decirlo a lo interno, pero decirlo al público debe tener cuidado. Yo no he escuchado a los ingleses, a los alemanes decirlo... Uno tiene que ubicarse. Si algún día podemos serlo, bienvenido sea, pero decirlo a la ligera es un gran error, porque hay una realidad que uno no puede esconder. Fue algo que no debió decirse.

¿Fue un error no tener fogueos?

También. Yo siento que es muy respetable la forma de trabajo, pero tener fogueos con selecciones mundialistas antes de... le da a uno una luz. Recuerdo que en Rusia 2018 nos criticaron por los fogueos buenos que tuvimos, pero eso le muestra a uno a lo que va. Eso te prepara y te ayuda a decir: “Si hacemos esto, podemos competir; si hacemos esto, no competimos”. Si no nos aplicamos en esto, vamos a sufrir. Cuando usted va sin fogueos, va a ciegas y ya sentís en la competencia el nivel y eso es un impacto. Yo creo que de alguna manera es importante sentir la intensidad y la dinámica antes.

Los fogueos ayudan a llegar preparados, pero no llegamos preparados.

¿Fue un error no salir con la línea de cinco de entrada?

Sí, porque al final fue lo que hizo, entonces se dio cuenta que eso le podía ayudar. Todos los técnicos hemos cometido errores y hemos planteado mal partidos... es un error de lectura. No sé si hubo lectura de lo que era el rival. Porque no se vio una selección preparada a lo que iba, no estaba preparada en la parte estratégica, ni táctica. O se prepararon pensando otra cosa de lo que se iban a enfrentar.

¿Está mal que la base de la Selección sea del ámbito local si hay legionarios en Grecia, Rusia, Noruega o Estados Unidos?

Si vemos la alineación: Keylor está en nivel alto, no está compitiendo y eso no es lo mejor. Calvo está en nivel aceptable, Duarte hasta hace poco estaba en liga buena, después Fuller es de liga local, Celso también, Martínez (Carlos) también... Los demás son locales.

Claramente eso influye, pero si usted hace un análisis de su planilla, Arabia tiene todos sus jugadores en la liga local. Si usted hace análisis de su planilla ve debilidades y fortalezas: voy contra un equipo de nivel alto, entonces yo tengo que hacer una estrategia y un plan para acercar esos niveles y competir mejor. Si no puedo jugar de tú a tú, hay que ver el análisis.

Sí nos afecta, porque la mayoría de jugadores son del ámbito local, eso no se puede esconder, pero hay formas de encararlo.

¿Hay forma de lavarse la cara?

Sí, tiene que demostrar el grupo la fortaleza mental. Se ocupa amor propio, que esa no es la Selección y que lo que se vio fue un accidente. Hay formas de competir mejor, si bien no podemos engañar a la gente y decir que vamos a golear a todos y que vamos a someter al rival. Hay que ser honestos, pero sí se puede competir mejor y dar otra cara si hace un buen planteamiento y buena estrategia. Si los jugadores pelean a muerte.

¿Debe continuar Luis Fernando Suárez después del Mundial?

El tema aquí es que ya está contratado. Yo creo que hay que esperar, ver qué reacción hay en los dos partidos. Hay espacio para ver la reacción y analizar bien. Esperar que termine y ver los tres juegos, analizar la preparación y tomar una decisión. Yo creo que él hizo una segunda vuelta de eliminatoria buena y eso nos llevó al Mundial; tiene eso a favor. Tiene un conocimiento de los jugadores, de la gente joven, tiene puntos a favor; el tema es ver estos dos juegos.

Esto debe cambiar la Selección de Costa Rica para lavarse la cara ante Japón

¿Con un 7 a 0 en un debut mundialista otro técnico ya estaría con su futuro fuera de la Federación?

Claramente que sí. Digamos que un ‘DT’ tico va al Mundial y pasa esto, prácticamente le están dando la carta de despido; eso se lo puedo asegurar. Ahorita las circunstancias son otras, parece, pero un técnico tico estaría fuera y esa es la realidad.

¿De ese primer juego se queda con algo o nada?

Lo que rescataría es mejorar, pero no hubo nada bueno. No podemos sacar nada bueno, lo único que se puede es rescatar el juego para verlo, analizarlo y saber lo que no se debe hacer. Nosotros debemos analizar el mundial, nuestro rendimiento y ver que estamos haciendo mal y saber competir a ese nivel. Este partido nos dijo dónde estamos.