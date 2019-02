Es el primer partido después de 11 días de trabajo y la intensidad es necesaria si se quiere trascender a nivel internacional, debe estar presente en un equipo que quiere conseguir cosas importantes. Creo que lo entendieron muy bien y me siento muy satisfecho de la actitud, la entrega y la intensidad que mostraron. Me reflejaron que estaban deseosos de cosas nuevas, por un buen trabajo y por esto me quedo con la actitud que mostraron todos. La palabra sería sorprendido, los jugadores me sorprendieron de grata manera, ahora falta el examen.