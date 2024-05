Violencia contra la mujer estuvo ausente en el discurso de Rodrigo Chaves, señalan diputados

Los diputados señalaron que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, omitió hablar de temas trascendentales durante su discurso anual ante el Congreso este 2 de mayo. Los legisladores reclamaron que el mandatario no habló de la violencia contra la mujer, de la construcción del Hospital de Cartago ni de ambiente. Además, consideraron que no dijo datos correctos sobre los proyectos de infraestructura.

Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio (FA), reclamó: “No menciona nada sobre los femicidios ni la oleada de violencia contra las mujeres que hay en Costa Rica. Todas las semanas, estamos viendo mujeres desaparecidas, muertas, asesinadas, tiradas en cerros como si fueran objetos, pero, para él, eso no es un tema relevante. De hecho, en su informe escrito tiene apenas dos párrafos sobre este tema. Para él, esto no es un problema”.

Durante la sesión solemne de este jueves, diputadas de Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Liberal Progresista (PLP) portaban lazos de color morado en sus vestuarios. Según explicaron, esto es un símbolo de solidaridad con todas las mujeres que han sufrido violencia en el país, incluyendo la violencia política.

Los seis diputados del Frente Amplio y la congresista Kattia Cambronero, del PLP, fueron algunos de los que vistieron una prenda de color morado como muestra de apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La legisladora Vanessa Castro, del PUSC, aseguró que Rodrigo Chaves utilizó un tono agresivo debido a que su discurso no contenía verdaderos logros.

“Cuando un presidente tiene algo qué decir, no pierde el tiempo lanzando improperios, lanzando gestos, imponiendo la prepotencia y generando disturbio. No habla del desequilibrio social que existe en el país, porque evidentemente no tiene nada qué decir; entonces, recurre a insultar. Ha señalado que la Asamblea Legislativa hay que dejarla de lado, y eso es una afrenta constitucional, porque él juró sobre una Biblia que iba a respetar las leyes, pero está faltando a ese deber”, criticó Castro.

La diputada Vanessa Castro también vistió un lazo morado en protesta por la violencia contra las mujeres. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

La congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, también lamentó que Chaves no se refiriera al hospital de Cartago, y aseguró que el mandatario está poniendo en riesgo la vida de los habitantes de esa provincia.

“Son más de 600.000 persona que reciben atención en ese hospital, y necesitan un centro médico de verdad, que les dé un servicio de calidad. Tan solo con trasladarse del hospital de Cartago al Calderón Guardia se están perdiendo vidas. No lo puedo entender, es muy lamentable”, dijo la diputada cartaginesa.

El jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, calificó como hipocresía que Chaves resalte la figura del jaguar, mientras propone una reforma que debilitará al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y pondrá en peligro la flora y fauna costarricense.

El presidente Rodrigo Chaves brindó este jueves su discurso anual ante los diputados de la Asamblea Legislativa. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

El legislador Luis Diego Vargas, recién nombrado jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo que Rodrigo Chaves tiene un criterio irreal sobre el país, tanto en materia económica como en infraestructura.

“En infraestructura mencionó dos proyectos, pero yo que conozco de esto, sé que no es así. Sobre la carretera a San Carlos, ahora tienen recursos, ojalá avance rápido, pero no hay un logro tangible que podamos ver. En el proyecto Barranca-Limonal no tienen ni contrato, lo que tiene son dineros de una donación vieja, que están siendo utilizados para mantenimiento”, explicó el diputado e ingeniero civil.

La congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, acusó a Rodrigo Chaves de omitir hablar sobre el desabastecimiento de agua en diversas zonas del país, además de evadir responsabilidades sobre la inseguridad que aqueja a la población.

“La seguridad no ha mejorado en el país, seguimos sumidos en un ambiente de narcotráfico, de criminalidad. El presidente tampoco habló del tipo del cambio del dólar, de la política monetaria ni de la disminución del costo de vida y la reducción del precio de los medicamentos, que lo habló en campaña y no vemos resultados. Quedó debiendo, esperamos que el presidente tenga más humildad”, declaró la jefa de fracción socialcristiana.

El diputado José Pablo Sibaja, jefe de fracción de Nueva República (PNR), dijo que el gobierno ha avanzado en algunos temas, como el uso de tecnología en escuelas. Sin embargo, afirmó que son más las deudas que los logros en la administración de Rodrigo Chaves.

“Por ejemplo, en tema de seguridad dicen que hay 1.000 nuevos policías, enhorabuena, pero hace unos meses atrás nos llamó irresponsables a nosotros por destinar recursos adicionales a la seguridad. Parece que, cuando es 2 de mayo, sí está bien para el discurso. Igual en la educación, donde pruebas internacionales dicen que está en pésimo estado; bueno, ya que él dice que se remite a las pruebas, acá hay más pruebas que demuestran que no se camina en la dirección correcta”, dijo Sibaja.

Finalmente, el congresista Francisco Nicolás, del PLN, aseguró que Rodrigo Chaves intenta venderle al país una narrativa falsa,

“En su mente todo está muy bien, pero sabemos que no es cierto. La violencia sigue en los barrios, el precio de la energía eléctrica no ha bajado, no hay agua potable en muchas comunidades, tenemos serios problemas de infraestructura, la educación está por el piso, la desigualdad está creciendo. Él distribuye responsabilidades, dice que la culpa la tiene la Sala Constitucional, la contralora y la Asamblea Legislativa, ante la incapacidad que ha tenido para gobernar”, indicó el liberacionista.