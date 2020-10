El seleccionador no rotó a los porteros, por el contrario, le dio confianza a Minor Álvarez (30 años), quien disputó los dos compromisos completos. Según las estadísticas de InStat, Álvarez no realizó tapadas, pero su trabajo fue bueno y no insidió en el resultado. Eso sí, el caribeño sería la cuarta o quinta opción en el arco, después de Keylor Navas, Esteban Alvarado, Leonel Moreira y Bryan Segura, quienes han sido constantes en los llamados.