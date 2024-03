Yokasta Valle: ‘Seniesa tiene miedo de perder’

La boxeadora Yokasta Valle no pudo ocultar su alegría a pocas horas de cumplir su anhelo de pelear por la unificación de los títulos mundiales de las 105 libras ante la estadounidense Seniesa Estrada. La batalla está programada para este viernes 29 de marzo a las 8:30 p. m., hora de Costa Rica.

Luego de completar la tradicional ceremonia de pesaje, en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, Estados Unidos, en la que Yoka, marcó 104.3 libras, la nacional, a diferencia de días anteriores en los que se mantuvo ecuánime y callada, comentó que su oponente tiene temor a ser derrotada. “Me siento feliz, agradecida por el cariño de la gente y estoy más que motivada al escuchar los gritos de ¡Yoka, Yoka! en el pesaje”, expresó

“Nosotros como equipo cuidamos todos los detalles, planificamos el trabajo y realizamos un estupendo campamento en Los Ángeles, California. Es por eso que puedo decir que soy la kriptonita de Seniesa,” dijo Valle entre risas, refiriéndose a que Estrada es conocida en el mundo del boxeo como la Super Bad (Súper mala).

Yokasta Valle dispuesta a asumir riesgos

Yoka, quien atendió a la prensa después de almorzar, tras estar en ayunas por el pesaje, insistió en que su preparación fue la mejor y está lista para vencer a Estrada, a quien notó más callada e incluso pensativa, en comparación con sus otros encuentros.

”Ella no tuvo otra opción más que pelear conmigo para demostrar quién es la mejor boxeadora libra por libra. Nunca ha perdido y tiene miedo de perder, de que le quiten su invicto. No es la primera vez que enfrento a una boxeadora invicta y es un reto para mí, es un riesgo que estoy dispuesta a asumir”, sentenció Valle. La pugilista costarricense es consciente de que ya dio todo en el campamento que estuvo bajo las órdenes de la entrenadora Gloria Alvarado, por lo que se siente segura de su trabajo y ahora solo espera subirse al ring.

”El entrenamiento ya está hecho. Ahora solo queda mentalizarse para mañana. La pelea se gana en los entrenamientos y personalmente me siento lista, preparada. Tengo experiencia, a mis 31 años he peleado en muchas partes del mundo. Antes sentía a los aficionados hostiles hacia mí, pero esta vez es diferente. Siento que hay gente que me apoya muchísimo y me da confianza para dar lo mejor de mí y por Costa Rica”, aseguró.

Yokasta enfatizó que desde sus entrenamientos en los Estados Unidos, en los que salió a correr por las montañas, o bien en el gimnasio Wildcard Boxing donde realizó las peleas con sus sparrings, siempre sintió la vibra positiva, lo cual la motivó aún más para enfrentar el mayor combate de su vida.

”El boxeo es algo único. Sé que no subiré sola al ring para enfrentar a Seniesa Estrada. Conmigo subirán cinco millones de ticos que me apoyan. Estoy en el boxeo porque me apasiona y nos hemos preparado muy bien. Tengo hambre de ganar, de hacer historia, de darle al boxeo femenino el lugar que se merece. Hemos realizado excelentes entrenamientos y ahora todo está en manos de Dios”, manifestó Valle.

