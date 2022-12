Yokasta Valle se quita los guantes y deja ver su lado más personal: ‘Los hombres me tienen miedo’

Sin duda alguna, la boxeadora Yokasta Valle vivió un año de ensueño en el 2022.

La unificación del título mundial de las 105 libras y las 108 libras de Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ser elegida por la FIB como la Boxeadora del Año, firmar para la Promotora Golden Boy y pelear en los Estados Unidos, son motivos de suficientes para sentirse más que satisfecha.

Es por eso que retamos a Yoka a bajarse del ring y hablarnos de su faceta más personal, de sus sueños, gustos y objetivos para el futuro, más allá del boxeo.

Como es su temperamento, Valle, lejos de intimidarse, aceptó el desafío y conversó sobre su vida fuera del cuadrilátero y los reflectores para mostrarnos la bella mujer que muchos admiran.

¿Recibe Yoka muchos regalos, flores y chocolates de sus admiradores? Copiado!

Lo que más recibo son regalos de diferentes marcas, emprendimientos. Me mandan comida, y yo feliz (risas). Si saben que cumplo años me mandan queques, flores y la verdad se los agradezco mucho. Yo muchas veces les hago publicidad y estoy muy agradecida con los detalles.

¿Hay admiradores anónimos que buscan conquistarla? Copiado!

Vieras que no he recibido nada anónimo. En redes sociales me invitan bastante a salir, pero obvio que no voy a aceptar una invitación en redes sociales de un desconocido. La mayoría me escriben para desearme éxito y buena suerte en las peleas y yo se los agradezco de corazón.

¿Cuál son las flores que más le gusta que le regalen? Copiado!

Me encantan las rosas.

Yokasta Valle confesó que desea casarse por la iglesia, de blanco, tal y como le decía su abuelita. (Marvin Caravaca)

¿Le escriben mucho los hombres en las redes sociales? Copiado!

Tanto hombres como mujeres. Pero siento que los hombres me tienen miedo.

¿Le tienen miedo? Copiado!

Es curioso simplemente por el hecho de ser boxeadora, cuando me topan en la calle, les da miedo. No sé si los intimido pero no me hablan. Lo primero que me dicen es cuidado me pega. ¡Hey no! Soy muy tranquila. Obviamente en el ring es diferente, pero yo me vivo riendo.

¿Por qué considera que los hombres toman esa actitud? Copiado!

Un dia hablaba en un podcast de que es difícil. A veces parece que a los hombres les intimida una mujer exitosa, tienden a pensar que al ser famosa uno no les va a hacer caso, como que se menosprecian, pero nada que ver. No ando buscando un hombre que sea famoso, que deba tener dinero o un boxeador. Para nada.

¿Cuál es su hombre ideal? Copiado!

Yo busco una persona con quien pasarla bien, que me apoye en todos mis proyectos. No tiene que ser musculoso, un deportista, o un boxeador. Debe tenerme paciencia, que me haga sonreír, con quien poder pasarla bien, pasar un rato ameno y alcanzar las metas que nos hemos planteado. Compartir buenos momentos. Eso es bonito.

¿Yokasta tiene tiempo para un novio? Copiado!

Sí he tenido novio, pero no me ha ido bien.

¿Cuál pudo ser la razón? Copiado!

El estilo de vida que llevo, dedicada al boxeo, a mí familia, no tengo mucho tiempo, eso me limita. Esa parte influye mucho.

¿Sueña con casarse? Copiado!

Sí, por supuesto. Recuerdo que mi abuelita nos llevaba a misa y me decía que tenía que casarme por la iglesia. Me quiero casar de blanco, en una boda grande, por la iglesia.

¿Y tener hijos? Copiado!

Vieras que no sé si quiero tener hijos. Tengo a mi sobrinita y solo el tiempo dirá.

¿Alguna vez recibió propuestas de alguna admiradora? Copiado!

Vieras que no. La mayoría son muy respetuosas y me desean éxitos, me saludan y me dicen que me veo muy guapa. Tanto hombres como mujeres me tienen miedo (risas).

¿Qué tan sexy se considera? Copiado!

Bastante por supuesto. Todas las mujeres en algún momento nos sentimos sexis cuando nos arreglamos, nos tomamos un tiempo para nosotras, nos arreglamos las uñas y nos vestimos bien. Como tengo confianza en el ring también abajo en el ring la tengo. Me digo, soy una mujer guapa y esa confianza nos hace vernos más hermosas.

¿El ser una deportista exitosa la hace verse más sexy? Copiado!

Puede ser que una persona no solo te admire por tus logros deportivos, sino también por cómo se desempeña o cómo se viste. Sé que es imposible pasar desapercibida porque tengo una profesión que me hace ver más expuesta.

¿Cada cuánto vas al salón de belleza? Copiado!

Voy seguido. La verdad es que es Mario (Vega, su promotor) quien me limita por algún compromiso que tenemos. Trato de ir cada 15 días para arreglarme las uñas, el cabello y hacerme una limpieza fácil. Si por mí fuera, cada vez que se me daña una uña iría al salón.

¿Qué tan grande es su guardarropa? Copiado!

Grande, en el armario no me cabe nada. La verdad tengo que sacar tiempo para ordenarlo. En estos días, junto con mi hermana, hemos estado hablando de sacar nuestra propia marca de ropa, zapatos, joyería. Son cosas que estamos analizando para un futuro.

¿Actualmente cómo maneja sus patrocinadores? Copiado!

Me invitan a muchos lugares, pero Mario es quien maneja mi agenda. Siempre tratamos de ser fieles a las empresas que nos apoyaron desde el inicio. En San Carlos y Guanacaste tengo mis hoteles favoritos para ir a vacacionar. No tengo nada firmado con ellos, pero son empresas que estuvieron con nosotros desde el principio y les estamos muy agradecidos.

También me invitan a escuelas y colegios. Cada vez que tengo tiempo vamos, pero como dije, Mario es quien maneja mi agenda y a veces no es tan sencillo y se nos dificulta por los entrenamientos o los campamentos fuera del país.