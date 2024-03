Yokasta Valle cuenta dos anécdotas imperdibles: De no querer salir a pelear, a tener que hacerlo bajo la lluvia

Las carcajadas de la boxeadora Yokasta Valle resonaron en el salón mientras narraba sus inicios en el boxeo, como parte de una charla motivacional para las ciclistas que participaron en el evento Kivelix Kölbi Trophy 2024, realizado en Reserva Conchal, Guanacaste.

A través de la aplicación Zoom, desde Los Ángeles, Estados Unidos, Yoka contó a las ciclistas, en una amena exposición, los duros momentos que pasó, sus pensamientos de retirarse prematuramente, los días en los que no tenía dinero para pagar los pasajes de autobús y hasta el miedo de enfrentar su primera pelea.

Valle se encuentra en su campamento de preparación para su combate con la estadounidense Seniesa Estrada el próximo viernes 29 de marzo, donde buscará unificar los títulos mundiales de las 105 libras en el duelo más importante de su carrera deportiva.

LEA MÁS: Yokasta Valle: De pensar en el retiro hace siete años y colarse en los buses, a cumplir el sueño de ser campeona mundial

No obstante, sacó tiempo de su agenda para animar a todas las pedalistas que asistieron al evento, para que no se dieran por vencidas y luchar contra todos aquellos obstáculos que se les presentan en el camino, al contarles un par de anécdotas que marcaron su carrera.

“A mí lo que me gustaba era el fútbol, pero un día mi papá me llevó a un gimnasio y me preguntó si quería boxear. Empecé a entrenar y poco a poco fui aprendiendo, aunque no estaba convencida de que lo mío fuera el boxeo y mucho menos que iba a vivir de esta disciplina”, narró Valle.

Yokasta recordó que después de varias semanas de asistir a las prácticas, el entrenador le preguntó si quería pelear.

Yokasta Valle se entrena en el gimnasio Wildcard, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fotografías: Kevin Loja (Kevin Loja)

Ella admite que no estaba muy segura, pero finalmente aceptó y dijo que sí. Además, para eso había llegado al gimnasio y tenía que demostrarse a sí misma que podía.

“El día de la pelea me puse el protector, los guantes y cuando estaba arriba en el cuadrilátero y escuché la campana, me congelé. No quería pelear, estaba y me quedé sin moverme. Me devolví a mi esquina y le dije al entrenador que me quitara los guantes, que no quería pelear”, explicó Valle.

LEA MÁS: Yokasta Valle se quita los guantes y deja ver su lado más personal: ‘Los hombres me tienen miedo’

La campeona mundial se ríe de aquella ocurrencia. Les insistió a las mujeres, que seguían atentas su narración, que nada es fácil y se deben vencer los temores para lograr los objetivos en la vida para continuar con la anécdota.

“Mi entrenador me dijo que no, que saliera a pelear, pero yo le decía que me quitara los guantes, que no lo iba a hacer. Al ver que mi entrenador no me hacía caso, me di la vuelta y la rival se me vino encima y me dio un golpe en la cara. Allí reaccioné y me fui con todo contra ella, le pegué como cuatro golpes de la cólera y gané la pelea”, contó entre risas Valle.

Yokasta Valle pelea en un ring mojado

Yokasta Valle también relató las confusiones que vivió ella y su entrenador durante su primera pelea por un título mundial, donde estuvo expuesta a un momento angustiante e impensable.

El combate se llevó a cabo el 16 de diciembre del 2016 y fue contra la mexicana Ana Victoria Polo, donde estuvo en juego el cinturón de las 102 libras o peso átomo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en una cartelera que se realizó a un costado del quiosco del Parque Central de San José.

LEA MÁS: Yokasta Valle enfrenta hasta cuatro boxeadoras en un día para su gran pelea ante Seniesa Estrada

“Mi promotor Mario Vega me preguntó si quería pelear por un título mundial y le dije que claro. Entonces, junto a la Municipalidad de San José, se organizó el combate y se instaló el cuadrilátero en el Parque Central. Recuerdo que la gente iba y venía con sus compras navideñas porque era diciembre. Pocas personas sabían que ese día una mujer disputaba un título mundial de boxeo”, comentó Valle.

Yoka recordó que el lugar donde se instalaron los camerinos, para que los boxeadores se cambiaran, fue dentro del quiosco. Además, contra todos los pronósticos, empezó a llover a mitad de la pelea, lo que se constituyó en un gran problema.

Yokasta Valle ganó su primer título mundial en diciembre del 2016 al vencer a la mexicana Ana Victoria Polo, por un combate en las 102 libras de la FIB, que se llevó a cabo en el Parque Central de San José. (Jorge Navarro Trejos)

“Como no habíamos previsto que lloviera por la época, el ring no tenía techo y con la llovizna, el piso estaba muy mojado. Me resbalaba, no podía dar pasos laterales, que era lo que tenía que hacer ante la estrategia de la oponente y eso nos dificultó hacer nuestra pelea”, declaró Valle.

LEA MÁS: Seniesa Estrada lanza hasta un ‘madrazo’ para enfatizar sus ganas de arrollar a Yokasta Valle

No obstante, aquel inconveniente no fue el único que tuvo que sortear Yoka, quien daba lo mejor de sí para quedarse con el primer título mundial de su carrera.

“En un momento de la pelea, mi entrenador me dice: ‘Yoka, es el último round, debes darlo todo, salir a morir’. Yo le hago caso y lo doy todo hasta quedar exhausta. Cuando suena la campana, levanté la mano y me devolví a mi esquina. Mi entrenador me dice, venga siéntese, falta uno. Le digo ¿cómo? Si usted me dijo que era el último”, agregó Valle, quien inmediatamente aclaró entre risas.

“Resulta que por las limitaciones económicas, no contábamos con una modelo que llevara el cartel de los rounds frente al público y para nosotros, por lo que mi entrenador perdió la cuenta y yo también. Como pude, me levanté y fui al centro del cuadrilátero, estaba agotada y casi no podía levantar los brazos. Al final, gané el combate y mi primer título mundial”, añadió Valle orgullosa.