“Imagínese iba a ser mi último día en el gimnasio y él me dice eso. Esas palabras cambiaron mi vida. ¿Cómo iba a retirarme? Si él confío en mí, como no voy a confiar en mí misma. Esas palabras me dieron más motivación y me dije: mañana, aunque no tenga para los pases me vengo caminando o corriendo, pero yo vengo a entrenar todos los días. Hoy soy tricampeona mundial valió todo el esfuerzo”, dijo emocionada Valle.