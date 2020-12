“La situación más fuerte que enfrenté fue la de una señora que me escribió y me contó que quería suicidarse. Que durante la cuarentena su pareja la agredía y la abandonó y ella sentía que no merecía vivir. Sinceramente no sabía qué hacer. Empecé a escribirle, a convencerla que ese no era el camino, que debía luchar, que ella era capaz, una mujer fuerte y tenía una vida por delante, que no dependía de un hombre, que no debía terminar con su vida de esa manera. Le dije usted es capaz de hacer todo lo que quiera en su vida”, recordó Valle.