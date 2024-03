Yokasta Valle gana su primer gran desafío y ahora espera cumplir su mayor sueño

Con una mirada desafiante y una notable frialdad ante su rival, la costarricense Yokasta Valle pasó sin problemas su primera prueba al dar el peso oficial y quedar lista para la pelea del viernes 29 de marzo frente a la estadounidense Seniesa Estrada, por la unificación de los títulos mundiales de las 105 libras.

Yokasta, luciendo un bikini dorado y verde, subió a la báscula para cumplir con el ritual boxístico antes de un combate, mientras resonaban los gritos de ¡Yoka, Yoka! en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, Estados Unidos, donde se llevará a cabo el enfrentamiento pactado a 10 asaltos. Sin duda, el apoyo hacia la tica opacó a los seguidores de Estrada.

Seniesa, por su parte, vestida de negro, alzó los brazos pidiendo el apoyo de sus incondicionales, quienes también asistieron para brindarle apoyo. La rival de la costarricense intentó ganarse al público al subir con las banderas de los Estados Unidos y México.

La pelea entre ambas pugilistas está pactada para las 8:30 p. m., aproximadamente, y será transmitida por Canal 7 y la aplicación Star+ de ESPN. También será transmitida por Teletica Radio (91.5 FM).

Estrada se medirá a Yokasta con un récord de 25 peleas ganadas, nueve de ellas por nocaut y sin conocer la derrota. Es la poseedora de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mientras tanto, Yoka subirá al cuadrilátero con un palmarés de 30 victorias, con nueve nocauts y dos derrotas. La tica es la poseedora de los cetros de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Yoka, quien en la báscula dio 104, 3 libras, mientras Seniesa 104.2 libras, se mostró satisfecha por el campamento de preparación realizado en Los Ángeles, California durante más de dos meses, junto con su entrenadora Gloria Alvarado y el apoyo de su promotor Mario Vega y Golden Boy Promotions.

“Fueron años de lucha y nunca me he dado por vencida. Todo lo pongo en manos de Dios. Me siento privilegiada por tener un gran equipo de trabajo. Mi promotor me dijo ‘Yoka mi trabajo está hecho, ahora le toca a usted poner la cereza en el pastel para hacer historia no solo por mí, sino por Costa Rica y demostrarles que sí se puede”, aseguró Valle.