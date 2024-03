Yokasta Valle da una explicación a quienes quieren un nocaut el viernes

La boxeadora costarricense Yokasta Valle y la estadounidense Seniesa Estrada se enfrentarán este viernes 29 de marzo en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, Estados Unidos, en un combate por la unificación de los títulos mundiales de las 105 libras.

Estrada, quien llega con un palmarés de 25 peleas ganadas, no solo defenderá su invicto, sino también sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En su trayectoria es conocida por su contundencia en el ring y tener muy buena pegada.

Mientras tanto, Yokasta subirá al cuadrilátero con un récord de 30 victorias y dos derrotas. La nacional pondrá en juego sus títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Tanto Estrada como Valle llegan con nueve nocauts en su carrera, lo que demuestra que ambas tienen un poder parecido en sus guantes, aunque la tica tiene cinco peleas más que su oponente.

De la mano de su entrenadora, la mexicana Gloria Alvarado, Yokasta se volvió más certera y contundente en sus golpes, aunque todavía no demuestra, según algunos aficionados, tener el poder para noquear a Estrada.

Argumentos de Yokasta Valle y su entrenadora

Yokasta y la “coach” Alvarado argumentaron por qué más allá de lo que muchos piensan, no es fácil mandar a la lona a su oponente y menos si el nivel es muy parecido.

El tiempo de los rounds en la rama femenina (dos minutos), el peso (105 libras) y la preparación de ambas pugilistas son condiciones para considerar que difícilmente habrá un nocaut en el duelo del viernes, al ser dos boxeadoras de un nivel muy similar, donde los pequeños detalles harán la diferencia.

Para la entrenadora azteca, su principal objetivo desde que entrena a Yokasta es que sea más certera, tenga mayor puntería. Precisamente son elementos que tomaron muy en cuenta en los últimos meses, cuando la posibilidad de enfrentar a Seniesa era grande.

“Al entrenar ponemos una marca para saber dónde debe golpear Yoka. No es tirar por tirar golpes, sino que debe lastimar a su rival. Mucha gente habla de nocauts pero no saben. Cuando hay paridad entre dos boxeadoras es complicado que una pueda derribar a la otra. Los nocauts se dan porque las contendientes no tienen nivel o no están bien preparadas y eso al final incide”, dijo Alvarado, quien considera poco probable que haya un nocaut en la pelea con Seniesa.

Por su parte, Valle, quien se preparó para el combate de su vida en el gimnasio Wildcard en Los Ángeles, California, y este lunes llegó a Arizona, explicó que no es sencillo aplicar el “cloroformo” a su contrincante en solo dos minutos, debido a que cuando las fuerzas son muy parejas se debe tener cuidado de no cometer errores, pues pueden pagarse muy caro.

“Somos boxeadoras de apenas 105 libras y no nos caracterizamos por noquear fácilmente. Se debe tomar en cuenta la preparación y las rivales. En lo personal siempre he querido pelear con las mejores, las más fuertes, aquellas que sean un verdadero desafío y me parece que dimos un buen espectáculo y no fueron victorias fáciles”, comentó Valle.

Yokasta declaró que otro aspecto a tomar en cuenta es que apenas tienen 120 segundos de combate y no es poco tiempo para poder noquear.

“Siento que una se ve afectada al ser solo episodios de dos minutos, porque no se puede desarrollar una estrategia y tratar de culminarla. En lo personal, con la coach Alvarado hemos trabajado mucho para ser más efectivas, pero no es sencillo. Creo que poco a poco hemos ido creciendo y eso se ha visto reflejado en nuestras peleas. En el futuro los rounds podría ser de tres minutos y las peleas de 12 episodios”, añadió Valle.