Yokasta Valle se lleva susto con un oso durante la preparación para defender sus títulos mundiales

La boxeadora costarricense Yokasta Valle no se inmuta ante ninguna rival. Siempre va hacia adelante, sin complejos, por lo que no es fácil que alguien la intimide.

Sin embargo, en su preparación para la pelea de este sábado 16 de septiembre en el Casino Commerce de Los Ángeles, Estados Unidos, ante la guatemalteca María Santizo, Yoka se llevó un tremendo susto, según narró a La Nación.

Ahora que finalizó la preparación para la pelea Yokasta Valle cuenta la anécdota entre risas y bromas, pero lo cierto del caso es que aquel momento quedará para siempre en la memoria de la ‘Campeona del Pueblo’, que aún no puede creer lo sucedido en Mount Baldy, en el condado de San Bernardino, al sur de California.

“Estaba corriendo cerca de Los Ángeles, como lo hemos hecho muchas veces. De pronto, a lo lejos, observé un animal y era un oso bebé. Detuve la carrera y miré por todos lados, esperando ver qué iba a hacer el oso. Donde me vio, corrió y pasó la calle y se perdió en el bosque. Mi temor era que la mamá oso estuviera cerca y me siguiera”, recordó Valle.

“Entonces decidí no arriesgarme y correr más rápido el tramo donde estaba el oso para completar mi entrenamiento y no toparme con su mamá. Cuando le conté a mi equipo de trabajo, bromeó y me dijeron que el oso era para que le diera más fuerte. Ahora me río, pero de verdad que me dio miedo que la osa se enojara y me siguiera”, añadió Yoka entre risas.

La nacional, en cambio, no teme poner en juego sus títulos mundiales de las 105 libras en un combate a 10 asaltos, el sábado a partir de las 6:30 p. m. hora de Costa Rica, que será transmitido por Canal 7.

Para Yoka será la octava defensa de su cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la segunda de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La reyerta es avalada por su promotor Mario Vega y organizada por Golden Boy Promotions, la empresa del exboxeador Óscar de La Hoya.

Yoka ya enfrentó a Santizo

Yokasta buscará ampliar su palmarés de 28 victorias y dos derrotas este sábado ante la guatemalteca Santizo, a quien ya enfrentó en la categoría olímpica o amateur.

“Con María tuve dos peleas. Ella me ganó una y yo la otra. Por lo que para mí, esta será la de desempate. No me confío de ninguna rival. Ella quiere ser campeona mundial, pero mi deseo es mantener mis títulos mundiales. Para ello he tenido una excelente preparación y esperamos darle una nueva alegría a Costa Rica”, enfatizó Valle.

“Sé que ella tiene la misma hambre de ser campeona que tuve yo, por lo que no me voy a confiar. Mis dos títulos mundiales están en juego. Si fue difícil ser campeona, es aún más complicado conservar los cinturones. No ha sido fácil, porque las rivales que me tocó enfrentar están ranqueadas, son de alto nivel. Por eso siempre nos preparamos para dar el 200% en cada pelea”, añadió.

Yokasta Valle le enseña los principales golpes en el boxeo I

La monarca de peso mínimo se preparó en Los Ángeles, Estados Unidos, con tres sesiones diarias. El acondicionamiento físico, el trabajo con sparring, manoplas y el salir a correr fueron los aspectos en los que se enfocó la pugilista para realizar la defensa de sus dos cinturones.

“En cada pelea sé que debemos dar un esfuerzo extra. Con mi entrenadora Gloria Alvarado conversamos de no dejarle dudas a los jueces de quién es la mejor sobre el cuadrilátero. No importa si peleo en Costa Rica o en otro lugar, no podemos confiarnos, porque todas quieren quitarme mis títulos mundiales y eso no lo voy a permitir. No será fácil para ninguna rival”, sentenció Valle.