Vea cómo Yokasta Valle sube al ring y reta a su mayor amenaza a pelear con ella en Costa Rica

“Quiero a Yokasta Valle. Soy la mejor en esta división”, dijo la estadounidense Seniesa Estrada en el ring instalado en el Pearl Concert Theatre en el Palms Casino Resort de Las Vegas. Pero mejor no hubiera lanzado palabra alguna, porque ahí estaba Yokasta Valle, quien subió al cuadrilátero y no solo le hizo el reto público de enfrentarla, sino que la desafió a pelear con ella en Costa Rica.

En el video, después de transcurridos un minuto y 50 segundos, Valle le respondió fuerte a Seniesa, quien el viernes en la noche retuvo sus títulos mundiales en 105 libras en una polémica decisión unánime ante la argentina Leonela Yúdica.

“Soy la mejor y quiero demostrarlo peleando con ella (Yokasta Valle). Ella puede entregarme esos cinturones de una vez (los títulos de las 105 libras de la FIB y la OMB) porque cuando peleemos, será malo para ella”, afirmó Seniesa.

Yokasta no se intimidó ante las amenazas de Estrada; sin embargo, la norteamericana le dijo a Valle que ha superado a boxeadoras mejores que ella y que la va a derrotar a ella, a su entrenadora y a Golden Boy Promotions, firma que representa a Valle y con quien rompió relaciones cuando la promotora firmó a la costarricense.

“Yo soy una campeona de verdad, la número uno, y he ido a España y Alemania. En todos los países, mientras ella es campeona en casa, yo me he arriesgado y soy campeona en tres categorías diferentes. Podemos ir a Costa Rica a pelear, por ejemplo, yo lleno estadios, no teatros”, manifestó Yokasta con contundencia.

Yokasta Valle demostró su coraje y valentía al plantársele a Seniesa Estrada, y retarla a pelear con ella. "Yo soy la campeona, y lleno estadios, no teatros", le dijo Yokasta. (Foto Twitter de Women’s Fight News).

Seniesa Estrada defendió sus títulos mundiales CMB/AMB de peso mínimo por decisión unánime. Ahora tiene como objetivo convertirse en campeona indiscutible.

La argentina Yúdica siente que le robaron la pelea y dijo: “No estoy para nada de acuerdo con las tarjetas. Estoy convencida de que nadie la ha golpeado como yo la he golpeado. Si no, puedes quitarle la gorra para ver cómo le quedó la cara”.

La pelea entre Yokasta Valle y Seniesa Estrada es la más esperada del momento. Ambas tienen dos cinturones, son las mejores pugilistas en este instante, por lo que en caso de enfrentarse, la vencedora lo ganará absolutamente todo.