Ni el desafío público que Yokasta Valle lanzó a Seniesa Estrada hará que la próxima pelea sea contra ella

El pasado 28 de julio, la pugilista estadounidense Seniesa Estrada derrotó a la argentina Leonela Yúdica y retuvo sus títulos mundiales de las 105 libras. Al concluir la pelea en Pearl Concert Theatre en el Palms Casino Resort de Las Vegas, Siniesa afirmó: “Quiero a Yokasta Valle. Soy la mejor en esta división”.

Sin embargo, Estrada no se imaginó que Yokasta Valle, quien estaba observando el combate, sin titubear subió al cuadrilátero y aseguró: “Soy campeona en tres categorías diferentes. Podemos ir a Costa Rica a pelear, por ejemplo; yo lleno estadios, no teatros”, manifestó Valle.

Una semana después, Yokasta confirmó que subirá al ring para defender sus títulos mundiales de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el próximo 16 de setiembre. Los amantes del boxeo, entonces se frotaron las manos, pues espera con ansias la posibilidad de una pelea por unificación de la categoría entre ambas gladiadoras.

No obstante, Yokasta aclaró que, de momento, un enfrentamiento entre las dos pugilistas está descartado debido a que Estrada sufre una lesión en el dedo índice de su mano derecha.

“Sé que todos preguntan por esa pelea. Todavía no se han finiquitado las negociaciones. Estamos muy cerca. Ella salió con una lesión en un dedo y podrá pelear hasta el próximo año. Por mi parte, debo mantenerme activa. A mí me gusta pelear muy seguido y Golden Boy lo sabe. Me dieron esta fecha del 16 de septiembre para defender mis títulos mundiales”, comentó Valle.

La boxeadora nacional no ha ocultado su deseo de pelear con Estrada e incluso no fue la primera vez que buscó a Estrada públicamente y la retó para protagonizar un combate.

“Ella (Estrada) no quiere venir aquí a Costa Rica. Golden Boy Promotions negocia con Top Rank Boxing y le hará una oferta para que lo hagamos en Costa Rica. Si no acepta, no importa; peleamos allá y le damos la revancha en Costa Rica. De momento, sigo entrenando y esperando la oportunidad ante Seniesa”, manifestó Valle.

En cuanto a su próxima pelea, Yokasta aún no tiene una rival designada, pero su deseo es continuar activa, y por esa razón Golden Boy Promotions busca una adversaria dispuesta a medirse con la costarricense.

“La verdad es que estoy demasiado feliz por volver a pelear este 16 de septiembre en el Commerce Casino (considerada la sala de juego más grande del mundo) en California, Estados Unidos. Es como mi regalo de cumpleaños (cumple 30 años el próximo 28 de agosto)”, declaró Valle.

“Voy a defender mis títulos mundiales con toda la motivación. Hemos estado entrenando en Costa Rica y ya empezamos el campamento fuertísimo para esta pelea. En los próximos días me marcho a California para concluir mi preparación y definir quién será mi rival, porque no podemos descuidar ningún detalle con mi entrenadora Gloria Alvarado”, agregó.