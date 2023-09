Yokasta Valle es la favorita en un combate frente a Seniesa Estrada, según analistas de ESPN

Una de las peleas más esperadas por los aficionados al boxeo es el enfrentamiento entre la costarricense Yokasta Valle y la estadounidense Seniesa Estrada, por la unificación de los cinturones de las 105 libras.

Yokasta, campeona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), lleva varios meses retando públicamente y a través de las redes sociales a Estrada, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quien aceptó su deseo de enfrentar a Valle en setiembre pasado.

Por esta razón, La Nación consultó a Mariale Espinoza, comentarista de ESPN Knockout, cuál es su criterio y pronóstico sobre la esperada pelea.

La interrogante se le planteó a Espinoza durante la Mesa Redonda virtual que organizó la cadena deportiva internacional el pasado lunes, con motivo del combate del sábado 30 de setiembre entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Jermell Charlo.

Mariale Espinoza, quien es boxeadora profesional y guionista de ESPN, explicó las razones por las cuales considera que la costarricense podría vencer a Estrada en un combate que se espera que tenga lugar a principios del año 2024, debido a una lesión que presenta en la actualidad la Superbad Estrada.

Luego de la pelea del pasado 28 de julio frente a la argentina Leondela Yudica, donde retuvo sus cinturones, Seniesa indicó que debía someterse a una cirugía en el dedo índice de su mano derecha para corregir una dolencia en el ligamento y una lesión en el nudillo de su mano derecha, la cual se realizó el pasado 12 de setiembre.

Mariale Espinoza es una de las voces femeninas más autorizadas en el boxeo profesional. Es comentarista de ESPN Knockout. Tomada de Facebook

¿Por qué Yokasta Valle ganaría a Estrada?

María Alejandra Espinoza Aguilar, quien nació en Ciudad Obregón, Sonora, México, es actualmente una de las voces femeninas más autorizadas en el boxeo profesional. Tiene 35 años y antes de dedicarse al “box” hace tres años, fue modelo y maestra de literatura.

Espinoza analizó a la tica y dio tanto sus puntos débiles como fuertes antes de dar su veredicto.

“Yokasta Valle es una buena boxeadora, pero me parece que le falta pegada. Sin embargo, a pesar de ser una boxeadora que no tiene potencia, sabe sacarle partido a su talento boxístico. Creo que tiene grandes posibilidades de triunfo (ante Estrada)”, manifestó Espinoza.

La analista agregó que la confianza y la disciplina son aspectos que pueden jugar a favor de la gladiadora costarricense.

“Yo en una pelea ante Seniesa Estrada veo ganadora a Yokasta Valle, porque sabe mantenerse detrás del jab y por la forma en que sigue las indicaciones de su esquina, en especial de su entrenadora (Gloria Alvarado), que le dan mucha confianza y seguridad sobre el cuadrilátero”, aseguró Espinoza.

La comentarista de la cadena ESPN también dio su opinión sobre el rendimiento que presentaron ambas pugilistas en su último combate, donde dejaron ver el momento deportivo que vive cada una.

“La última pelea de Yokasta (ante María Santizo) fue una blanqueada. La boxeadora que venía contra ella le metía la cabeza y la abrazaba, fue a hacer el gasto. Valle fue superior en todo momento, al igual que su combate ante la argentina Evelin Bermúdez, la cual dominó y ganó convincentemente”, manifestó Espinoza.

Yokasta tiene previsto pelear el próximo 4 de noviembre en nuestro país, y actualmente su manager, Mario Vega, busca negociar con la rival que enfrentará Valle, en un escenario que deben definir.

En cuanto a Seniesa Estrada, Espinoza declaró que no había visto un triunfo claro de la estadounidense ante la argentina Leonela Yudica, en su última reyerta, lo que le dio cierto recelo.

“Me parece que Estrada perdió en su última pelea ante la argentina Yudica, no por mucho, pero me parece que las tarjetas no reflejaron lo que se vio en el ring. Esa razón me hace inclinarme un poco más a que Yokasta Valle gana en un enfrentamiento entre ambas”, aseguró Espinoza.