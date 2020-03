“Con el asunto del coronavirus no se sabe realmente qué va a pasar. Muchas competencias se están cancelando, las universidades están cerrando. Incluso nosotros tal vez, no es seguro nos vayan a dar dos semanas de clases en línea, sin ir al campus universitario después del Sprink break, o vacaciones de primavera. Incluso se está evaluando cancelar actividades atléticas por un período de tiempo. De momento hay incertidumbre, no creo que esto pase hasta mayo, pero para abril está difícil”, dijo Castro.