Golfista Paul Chaplet debuta en torneo profesional que le deja una enorme enseñanza

El golfista costarricense Paul Chaplet tuvo un aceptable debut en el PGA Tour Américas, el nuevo torneo de golf profesional que se instauró a partir de este 2024.

Chaplet, quien llegó a ubicarse en el tercer puesto del Bupa Championship at Tulum en México tras finalizar la tercera ronda, el sábado, finalmente terminó en la posición 12 en la ronda final con un 2 sobre par 74, luego de un día irregular en el que no estuvo acertado al inicio de la serie. Sin embargo, reaccionó al final de su presentación para subir de posición.

“Estuve un poco nervioso. No hice nada espectacular; todo fue mediocre y en esta cancha no se puede jugar así. Lo intenté, me puse más agresivo al final cuando faltaban tres hoyos y realmente lo hice muy bien. Aprendí mucho en esta primera participación y si me hubieran dicho que en el primer torneo del PGA Tour Américas iba a terminar en el top 15, pienso que lo habría tomado”, comentó Chaplet mediante un video enviado por el periodista Gregory Villalobos.

Paul, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, comentó estar feliz por su nueva experiencia, aunque tiene muy claro que debe mejorar para los próximos eventos.

“El jugar en el último grupo, con opciones de estar en el top tres, es una experiencia de la cual voy a aprender bastante. Debo aprender a manejar mis emociones. Era una cancha difícil y debíamos afrontarla de manera diferente. Hay muchas cosas que aprender. Obviamente, me habría gustado terminar entre los cinco primeros o incluso ganar, pero todo es un aprendizaje”, comentó Chaplet.

El golfista tico volverá a competir en México a partir de este jueves, en el Totalplay Championship, a realizarse en el Atlas Country Club en Guadalajara, un campo que le es conocido, pues allí compitió en el 2023.

“Conozco el campo, jugué allí y me siento bastante cómodo. Es diferente al que jugamos esta semana en la Rivera Maya, lo cual es clave para mi juego. Por eso, estoy muy positivo, tengo mucha confianza en mi juego después de lo que hicimos la semana anterior y vamos a tratar de tener una buena presentación jugando lo mejor posible”, explicó Chaplet.