Golfista tico Paul Chaplet disputará nuevo circuito profesional en la temporada 2024

Una sobresaliente actuación en el evento Dev Series Final de Latinoamérica, celebrado la semana pasada en Mazatlán, México, permitió al golfista costarricense Paul Chaplet asegurarse un lugar en la temporada 2024 del PGA Tour Américas.

Será un nuevo circuito profesional que dará inicio en marzo de 2024, resultado de la fusión entre el PGA Tour Latinoamérica y el PGA Tour Canadá en un solo Tour.

En el Dev Series Final, Chaplet fue el único latino en el top 3. Los otros dos clasificados fueron los estadounidenses Joel Thelen, ganador del torneo con un total de 20 golpes bajo par, y Samuel Anderson, quien empató con Chaplet en la segunda posición con 19 bajo par.

La remontada del tico en la segunda mitad del torneo fue excepcional, ya que después de hacer un doble-bogey en el primer hoyo de la tercera ronda, estaba a 11 golpes de Thelen, líder y eventual ganador, según explicó el periodista Gregory Villalobos.

“¡Es increíble! No pensé que lograría algo así después de la segunda ronda. Iba muchos tiros atrás, pero después de la buena tercera ronda, solo peleé y peleé y lo logré. No sé cómo, pero terminamos muy bien y es increíble tener esta oportunidad”, dijo Chaplet, quien hizo 64 golpes en las últimas dos rondas, con 16 birdies y solo un bogey en los últimos 33 hoyos de juego.

El PGA TOUR anunció este martes el calendario 2024 del PGA TOUR Américas, que incluirá 16 torneos en ocho países y recompensará a los 10 mejores de la temporada con un lugar en el Korn Ferry Tour en 2025. El Korn Ferry Tour es el siguiente escalón en el camino al PGA TOUR, el máximo nivel del golf profesional en el mundo.

Chaplet tiene asegurado jugar el llamado Swing Latinoamericano, que consta de seis torneos, en México, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Si termina en el top 60 del ranquin de la Fortinet Cup al finalizar esos seis torneos, se aseguraría jugar los diez torneos restantes del “Swing Norteamericano”, que incluirá nueve paradas en Canadá y una en los Estados Unidos.

Chaplet, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, aseguró estar muy motivado y espera dar lo mejor en el torneo.

“Será mucho más fácil organizar el calendario y no tener que clasificar a cada torneo. Entonces, es un logro que por lo menos me quita bastante ansiedad llegando a cada torneo y me permite aprovecharlos todos”, agregó Chaplet, quien en la primera mitad de este año jugó el PGA TOUR Latinoamérica, entrando a los torneos mediante clasificaciones abiertas que se jugaban los lunes.