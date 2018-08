“Sinceramente para mí no fue una temporada tan buena como el año pasado por mi problema de salud (una bacteria afectó sus pulmones). Aún así logramos buenos resultados, bajé mis tiempos, aunque me hubiese gustado más; sin embargo, nos faltó un poco más de preparación. Ahora estoy en mis días de descanso, no he pensado en el atletismo y solo estoy organizado mi viaje y despidiéndome de mis amistades”, dijo Castro.