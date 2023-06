Ciclista vive de cuatro emprendimientos mientras sueña con ser campeón nacional

Su regularidad lo llevó a estar en el podio en las últimas tres ediciones de la Vuelta Ciclística a Costa Rica: ganó el giro de 2019, fue subcampeón en 2018 y obtuvo el tercer lugar en 2022, después de dos años sin correrse el giro tico.

No obstante, Daniel Bonilla, de 29 años, también es un ciclista que mira más allá de su futuro en los pedales. Junto a su novia Shanon Montenegro y su compañero de equipo Sebastián Moya tiene una serie de emprendimientos propios con los cuales desea salir adelante.

Por ahora, el ciclista oriundo de Paraíso combina su faceta de emprendedor con los entrenamientos y aspira a proclamarse por primera vez como el monarca del ciclismo tico al participar en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, que se desarrollarán desde este jueves y hasta el domingo en Guanacaste y Puntarenas, en los sectores de Nicoya, Jicaral y Nandayure.

Bonilla, quien estudia electrónica, combina largas jornadas de entrenamiento con la administración de sus negocios, ya que tiene claro que el ciclismo no es para toda la vida.

“Disfruto mucho del ciclismo y me gusta montar en bicicleta. Mantengo esa ambición por ganar, pero ahora también me involucré en el mundo de los emprendimientos, ya que considero que es parte de las oportunidades que el deporte nos brinda. Siempre he combinado el ciclismo con mis estudios y ahora emprendemos con el objetivo de tener una vida estable y probar en otros ámbitos”, manifestó Bonilla.

El excampeón de la Vuelta 2019 aseguró que, por el momento, su prioridad es el ciclismo. Se entrena en un horario más temprano para cumplir con todo.

“Mi novia y yo abrimos una estética canina en Paraíso de Cartago y, por ahora, nos va bien, aunque ella está más a cargo del negocio. Además, junto con mi compañero de equipo Sebastián Moya inauguramos una tienda de accesorios para celulares en el mismo lugar. Sebastián se ha encargado de los permisos y contamos con una empleada que nos ayuda”, dijo Bonilla.

Daniel no abandona sus raíces en el ciclismo y también busca utilizar su experiencia como corredor para beneficiar a los amantes de las bicicletas.

“También estamos incursionando en el entrenamiento y la preparación física. La idea es ayudar a los aficionados al ciclismo que compiten en grandes fondos y otros eventos para que puedan mejorar su condición, llegar bien preparados y alcanzar las metas que se han propuesto”, declaró Bonilla.

“Además, contamos con el sitio web crcletas.net, que es mi primer emprendimiento. Allí pueden vender y comprar bicicletas de las mejores marcas, repuestos y productos de nutrición. También encontrarán consejos y recomendaciones sobre dónde adquirir implementos en las mejores tiendas. Es una herramienta muy útil de la cual pueden sacar provecho”, añadió.

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) ha programado para el jueves 22 de junio la contrarreloj por equipos, tanto en la categoría élite como en la Sub 23. El viernes 23 de junio se llevará a cabo la contrarreloj individual, tanto para hombres como para mujeres.

El sábado 24 se correrá la ruta individual en la categoría élite femenina y en la categoría Sub 23 masculina. Los campeonatos se cerrarán el domingo 25 de junio con la ruta élite masculina y la Sub 23 femenina para definir a los mejores ciclistas de nuestro país.

Daniel forma parte del equipo Specialized Colono Construccion Bike Station Clips y fue el mejor ciclista en la pasada Vuelta a Costa Rica. Por eso, busca seguir cosechando éxitos y uno de sus objetivos es enfundarse la camiseta blanca que lo distingue como el mejor corredor del país.

La Fecoci premió este martes a los ganadores de la Vuelta a Costa Rica 2022, en las diferentes categorías. (JORGE CASTILLO)

“Como ciclista, siempre estoy dispuesto a luchar en la Vuelta a Costa Rica y así dar visibilidad a los patrocinadores. Además, es importante recordar que estar en posiciones destacadas es necesario para obtener puntos en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo cual es fundamental para las competencias internacionales”, declaró Bonilla.

El corredor de Paraíso aseguró que otra motivación para competir y llevar a cabo sus proyectos personales es que la Fecoci pagó este martes los premios económicos de la Vuelta a Costa Rica 2022. Esto es un estímulo, ya que afirma que es la primera vez que los premios se pagan tan rápido desde que participa en la vuelta tica, pues en otras ocasiones han tardado hasta dos años.

“Como corredor, esto me alegra mucho, ya que es parte del trabajo y el sacrificio, y nosotros vivimos de esto. Se cierra este ciclo y ahora nuestra mente está puesta en los Campeonatos Nacionales de este fin de semana, los cuales tienen un recorrido muy interesante y nos gustaría ganar por primera vez. También estamos preparándonos para la Vuelta a Costa Rica de 2023″, agregó Bonilla.

