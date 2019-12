"Le dije: ‘Mesita, no solo depende de mí. Déjeme decirle a mi esposa y si ella me dice que sí, está bien’. Ella es muy nerviosa y como el ciclismo demanda mucho riesgo, lo pensó. Al principio me costó convencerla un poco, pero le dije que lo dejara, que era una carrera y dijo que sí. En los Juegos le fue muy bien y ganaron la medalla de oro”, recordó el padre.