“Yo me había retirado del atletismo hasta que mi hija Sandra empezó a correr. Ella había ganado las competencias de la Santaneña y Sol y Arena, en su categoría, además de competir en la Maratón San José. A mí me duele mucho verla sin poder correr y que no pueda hacer lo que tanto le gusta. Aunque muchos no le daban esperanzas de vida, ella sigue luchando y esperamos pueda volver a caminar”, añadió Hernández.