Mario Camacho le pone picante a la patada más famosa de un Costa Rica vs. México

Este sábado Costa Rica enfrentará a México por los cuartos de final de la Copa Oro, y uno de los duelos entre ambas selecciones es recordado, entre otras cosas, por una memorable patada que el exdelantero Mario Camacho le dio a la estrella azteca en ese momento, Cuauhtémoc Blanco, en el 2007.

Muchos conocen la historia y recuerdan el video de cuando el Toro, como le decían a Camacho, le hundió el pie en el pecho al Temo, falta por la que fue expulsado de inmediato. Desde entonces, según Mario, no hay semana que no le recuerden aquel momento que ahora ve como una anécdota.

Como olvidar cuando Mario Camacho le hizo un Fatality a Cuauhtémoc Blanco Posted by TD Más on Monday, August 21, 2017

El tema se hizo tan popular que el exjugador, quien tiene buen olfato para los negocios, le sacó provecho con su negocio “Pollos Camacho”, en Alajuela y Poás, en el que vende pollo frito y le dio vida a una salsa picante a la que bautizó Cuauhtémoc, la cual siempre les llama la atención a los clientes.

LEA MÁS: Costa Rica vs. México en Copa Oro: ¿Dónde puedo ver el partido? ¿Hay que volver a pagar?

“Desde el 2007 que fue lo del partido y que pasó esa jugada, prácticamente a mí me marcó, porque todas las semanas mínimo una o dos personas me hablan de eso y ahora aproveché en un restaurante que tengo en Alajuela y le puse ese nombre a una salsa picante”.

-Escuché que la salsa es muy picante, ¿Es inspirada en lo que era la personalidad del jugador o por lo que significó aquel momento?

En México el picante es algo que la gente come mucho y también para hablar un poco de la anécdota, cuando llegan los clientes, siempre me pregunta, que por qué se llama así, entonces la gente se acuerda del tema de la jugada y a raíz de eso uno se pone a hablar con ellos.

-¿Cómo ha sido la aceptación de la salsa?

Bien, la verdad que la salsa es muy rica, sí es bastante picante, a la gente que le gusta el chile le agrada y ha tenido bastante aceptación, la vendo hace como tres años y le ha ido muy bien. La gente hasta se acostumbró, por lo que ahora llegan y me piden de una vez unas alitas con salsa Cuauhtémoc.

-¿Antes de los partidos con México la gente le suele hablar mucho de aquel momento?

Sí, me hacen hasta entrevistas, en las últimas tres, cuatro veces (juegos) me han contactado, es una anécdota que la gente tiene muy presente y fue hace 16 años, me preguntan cómo fue la jugada, qué pasó. Es algo que me marcó para siempre y que aproveché para mi negocio.

-¿Porqué cree que a pesar de que usted tuvo una buena carrera, siendo hasta campeón nacional y goleador, la gente le recuerda más por esa patada?

Tuve una carrera muy buena, fui campeón con Alajuela, con el Puerto (Uncaf), fui goleador nacional, no es que la gente no recuerde que hice buenos goles o las chilenas, pero lo que más presente tienen es esa jugada. Creo que fue un partido muy mediático, era contra México, creo que por ahí va la cosa.