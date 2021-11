Los pocos minutos de Manfred Ugalde vistos por ticos que también fueron ‘las joyas del futuro’

Manfred Ugalde está jugando poco. El exfutbolista del Saprissa no ha conseguido consolidarse en la Eredivisie, aunque hay que tener claro que afronta su primera campaña en un fútbol de mayor exigencia como el holandés.

Ugalde en la actualidad suma 262 minutos disputados y una anotación, cifras que están muy lejos de su primera temporada en Bélgica, donde a esta altura del torneo ya tenía 852 minutos. Al finalizar la campaña logró once celebraciones.

¿Qué es lo que pasa con Ugalde?

John Jairo Ruiz, la última gran joya que Costa Rica exportó en condiciones similares a las de Ugalde, explicó que cuando se deja la liga de transición (Bélgica) y se da un paso de calidad siempre hay un periodo de adaptación por superar.

“Cuando estuve el primer año en Bélgica, sumé mucho, tuve una buena temporada, eso me ayudó mucho a saber que volvería a Francia, en su momento solo pensé en esforzarme más, porque sí era complicado el tema de ir a una liga mejor porque de entrada uno sabe que no se puede tener muchos minutos”, recordó Ruiz de su paso al Lille francés.

Pese a que ya John Jairo sabía lo que era estar en Europa, el jugador fue enfático en que llegar a un campeonato de mejor nivel siempre implicará una nueva adaptación.

“Tenía que llegar con la mentalidad de esperar o esforzarme al máximo, porque ese pasito es importante, pero uno tiene que saber que hay que tener la cabeza fría. Dar ese paso significa entender que avanzaste pero vas desde abajo otra vez. Uno no puede pensar que va a vivir de la buena temporada que tuvo... La parte mental influye mucho, en cuanto a lo de Manfred puedo decir que está en el proceso normal, esto que está viviendo le ayuda en maduración, eso ayuda muchísimo aunque usted no lo crea”, afirmó.

Por su parte, Douglas Sequeira, quien conoce el fútbol de Holanda porque jugó en el Feyenoord y además ha dirigido a Ugalde, explicó que no hay que juzgar a Ugalde por la cantidad de minutos.

“Yo creo que cuando uno hace un comentario sobre un jugador fuera del país es más general, porque no se conoce a lo interno lo que pasa. Él es un gran jugador, es goleador, inteligente, lo conozco, está bien de cabeza. Va a un país que yo conozco, el nivel de la liga es muy alto. Yo creo que va a crecer mucho”, declaró.

“Yo a Manfred lo perfilo con larga carrera afuera, esto que está viviendo es parte del fútbol, en esta carrera algo en lo que creo mucho es que hay que preocuparse por el cómo, ya que el cuando le corresponde al entrenador, él es muy buen jugador y no está estancado. A veces vemos que no juega, pero no sabemos si es de los mejores que entrena, entonces él debe seguir bien en los entrenamientos y su oportunidad llegará”, añadió.

Para Sequeira hay que estar conscientes que Manfred está muy joven y ya ha saltado varios escollos deportivos como por ejemplo salir del país, estar en la Selección Mayor y llegar a un paso de los torneos top, porque después de Holanda están ligas como la inglesa, española, italiana o francesa.