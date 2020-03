“Tengo una semana de no entrenar con el equipo, estaba saliendo a correr, pero con la orden de no salir, no se puede. Respecto a los salarios, van a reducir un 30% total. Hay otros equipos que ya decidieron no seguir pagando, entonces hay que esperar. Esperemos que pronto sane todo para que todo regrese a la normalidad”, explicó el exjugador del Herediano.