¡Es oficial!: Kylian Mbappé se marcha del PSG

Lo que era un secreto a voces, se hizo realidad por el propio Kylian Mbappé, quien confirmó su salida del club parisino a final de esta temporada.

Tras la eliminación contra el Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions, Mbappé no esperó más e informó su salida tras siete temporadas en París.

Por medio de un vídeo en sus redes sociales, el delantero anunció que esta será su última temporada en el PSG. No renovará su contrato. El duelo de este domingo ante el Toulouse en Ligue 1 será su último partido en el Parque de los Príncipes.

“La aventura acabará en unas semanas. Voy a jugar mi último partido en el Parque de los Príncipes este domingo. Es un cúmulo de emociones. Muchos años y un honor haber sido miembro de uno de los equipos más grandes de Francia y del mundo”, fueron algunas de las frases del francés en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Kylian Mbappé terminó muy afectado, tras ser eliminado en las semifinales de la Champions. El PSG no pudo superar al Borussia Dortmund. (FRANCK FIFE/AFP)

Mbappé acaba contrato este 2024 y decidió no ejecutar la cláusula unilateral que le permitía renovar un año más. El 12 de junio de 2023, el delantero envió una carta a las oficinas del PSG para notificar su intención de no ejecutar la cláusula unilateral de renovación hasta 2025, o lo que es lo mismo, les informaba de que saldría libre en 2024. Aquella misiva provocó el enfado de los dirigentes qataríes, que le amenazaron con dejarle en la grada si no aceptaba salir o si no renovaba, pero el jugador se mantuvo firme pese a las presiones.

Hace varios meses, concretamente en febrero, el diario Marca de España, adelantó la llegada de Mbappé al Real Madrid para la campaña 2024-25: “Kylian Mbappe y el Real Madrid tienen un acuerdo cerrado y firmado desde hace dos semanas por el cual a partir del 1 de julio el delantero francés se convertirá en flamante jugador del equipo blanco, tal y como pudo confirmar Marca”, publicó el diario en su momento.