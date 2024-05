¿Los apagones pueden dañar sus aparatos eléctricos? Especialistas dan algunos consejos

El anuncio de los cortes de luz que se iniciarán a partir del lunes 13 de mayo, según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), este jueves, está generando inquietud en los hogares sobre las posibles afectaciones que pueda tener en los aparatos eléctricos. La Nación conversó con un representante de los consumidores y especialistas, quienes brindaron algunas recomendaciones.

Eduardo Escalante, director de la Carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Fidélitas, recomienda como primera medida contar con supresores de sobrevoltaje instalados en el tablero eléctrico de la casa, los cuales protegen toda la instalación de la vivienda. También existen supresores individuales que se pueden usar para conectar directamente los aparatos.

“Estos supresores evitan que, al momento del apagón o del regreso de la electricidad, se dañen los electrodomésticos o equipos electrónicos”, indicó. El precio de estos artículos varía desde $30 y $100 para los individuales, y entre $200 y $500 para los que se instalan en el tablero, según Escalante.

Para garantizar la continuidad de las actividades, Escalante sugiere contar con dispositivos de respaldo de energía, conocidos como UPS (Uninterruptible Power Supply). Se trata de un sistema de alimentación de energía ininterrumpida que permiten la continuidad del flujo de energía eléctrica mediante baterías. Los precios de estos dispositivos van desde ¢32.500, según las ofertas disponibles en los sitios web de comercios especializados.

Por otro lado, Escalante mencionó que es útil tener luminarias de emergencia distribuidas en puntos estratégicos de la casa. Estas luminarias tienen baterías internas que les permiten operar automáticamente cuando se va la energía. También existen las que se cargan con la instalación eléctrica de la casa.

Pocos riesgos

Andrés Argüello, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que estos cortes no implican riesgos para los artículos del hogar. Sin embargo, llamó a prever el cuidado de los alimentos refrigerados, evitando abrir los aparatos para mantener la temperatura.

Argüello recomendó que las empresas programen todos los procesos para evitar que se interrumpan durante el periodo de cortes de luz. “Habría que adaptar los procesos productivos que requieran energía eléctrica a los horarios de suspensión”, señaló. No recomendó desconectar los electrodomésticos ya que no influye en la suspensión y el retorno de la energía programados.

José Madrigal, técnico en electricidad y refrigeración, también considera innecesario desconectar los aparatos debido a que son cortes programados y los transformadores hacen su trabajo sin problemas, lo que no debería provocar afectaciones en los hogares. Sin embargo, recomendó que las casas tengan una derivación a tierra como medida de protección ante cambios bruscos de voltaje causados por otras razones.

Medidas de ahorro

Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres, describió el racionamiento de luz como “una barbaridad” que perturba la vida de las personas, la actividad empresarial y afecta los presupuestos familiares al buscar opciones para enfrentar la medida.

Fernández plantea una serie de consejos para hacer un uso más eficiente de la electricidad y reducir el consumo para contribuir a la suspensión del racionamiento:

Evitar usar el aire acondicionado durante las horas pico en días laborables.

Planificar las actividades diarias para evitar cocinar, planchar o lavar durante las horas pico.

Apagar las luces de las oficinas durante las pausas de almuerzo.

Si se dispone de termoducha en el hogar, tomar baños cortos.

Encender solo las luces necesarias.

Desconectar los aparatos eléctricos que no estén en uso.

Mantener la puerta del refrigerador cerrada y asegurarse de que selle herméticamente.

Utilizar la lavadora o secadora una vez por semana y con cargas completas.

Cambiar las luces de la casa por bombillas LED o de ahorro energético.

Evitar usar electrodomésticos dañados.

Una de las recomendaciones es evitar abrir el refrigerador durante los cortes de luz a fin de mantener la temperatura para la conservación de alimentos, pero también ayuda a reducir el consumo de energía en general. (Pablo Montiel)

Hogares buscan alternativas

Rodolfo Tristán está buscando alternativas para enfrentar los cortes de energía. Tiene la responsabilidad de garantizar que su casa tenga servicio eléctrico disponible debido al cuidado de sus suegros adultos mayores y al teletrabajo que realiza su esposa. La compra de un generador de electricidad es su primera opción.

Tristán, quien reside en Calle Blancos en San José, está atento al horario de la suspensión que le corresponderá. Aunque la compra del generador no estaba contemplada en el presupuesto familiar, considera que es necesario analizar el costo-beneficio de hacer ese gasto imprevisto.

Por otro lado, Mauricio Montero, quien vive en Moravia, verificó la noche de este jueves que su zona aún no está afectada por la programación de los cortes. Sin embargo, ya está preparando una pequeña planta de gas para solventar las necesidades básicas durante los cortes. Él menciona que sus hijos están en teletrabajo y necesitarán electricidad e internet, los cuales no estarán disponibles durante los cortes. “Hay que aceptarlo y esperar que no sea por mucho tiempo, no queda de otra”, comenta.