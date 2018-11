“El mundo del fútbol se decanta por Thibaut. “Courtois lo hace todo sencillo, no como otros que necesitan exagerar sus acciones”, decía anoche el exjugador Jorge Valdano en Movistar Liga de Campeones. Parece que solo en la Selección de Costa Rica resguardan a su portero; su suplencia no es por rendimiento”, dijo el nuevo técnico de la Mayor, Gustavo Matosas en un artículo de Diario AS.