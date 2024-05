El joven del Saprissa al que todos ‘veían’ como el reemplazo de Wálter Centeno cierra su carrera en Guatemala

Manfred Russell tuvo sus primeros minutos como jugador del Saprissa en el Invierno de 2007. En aquella época, ya se empezaba a especular sobre el adiós de un ídolo morado y símbolo del fútbol tico: Walter Paté Centeno. Un joven de contextura delgada, pelón y con mucho dribbling fue el que empezó a generar expectativa para ser el sustituto del mundialista de 2002 y 2006.

Hoy, ese joven ha hecho una larga carrera en el fútbol de Guatemala, al punto de lograr dos cetros con el Antigua. También vistió la camisa de Comunicaciones y ahora afronta el reto de comandar a la Universidad de San Carlos en el ascenso, buscando su oportunidad en la Liga Mayor.

Hace casi dos décadas, la afición saprissista empezó a notar que Manfred era un jugador diferente, sobre todo porque, cuando tenía el balón, le gustaba encarar, mandar un caño, hacer un pase de rabona... Por lo que con sus jugadas levantaba aplausos.

No tardó mucho tiempo y las comparaciones llegaron: “¿Ya hay sustituto para Centeno?”, cuestionaban los diarios. Ante esto, la presión sobre Manfred se acrecentó y, con 20 años, no fue sencillo de llevar.

Manfred Russell junto a su hija, Lorraine Russell, quien lo acompañó en el Zoológico La Aurora. Fotografía: Cortesía

“Se me trató de meter más presión de la cuenta, desde los 16 años estuve con Centeno, Alonso Solís, Wilson Muñoz. Ese tema de la comparación se hizo grande, pero en realidad nosotros éramos muy diferentes. Walter Centeno fue demasiado fino, elegante, yo creo que no saldrá otro como él en mucho tiempo... Lo mío era más dinámico, de enfrentar el 1 contra 1. Siempre me gusta tener contacto con el balón, pero me gusta meterle alegría al fútbol”, explicó.

Russell, ahora con 35 años y una madurez notable, expresó que siempre buscó la forma de que no le impactara lo que se decía.

Pasó el tiempo, pero así como lo comparaban, también a Manfred lo exigieron. Russell consiguió no caerse de la S pese a una sequía de cuatro años sin título, pero su relación con la afición se fue desgastando y, en 2015, el conjunto morado lo envió a préstamo a Guatemala, al Antigua, donde comenzó una aventura que nueve años después continúa.

“Estoy contento aquí, ya con 35 años se siente uno más de salida. Estoy tratando de disfrutar al máximo. He tenido una buena carrera. Tengo un buen inicio y formación en Saprissa, en Antigua fui campeón en dos oportunidades, ahí pasé a Comunicaciones y ahí fui goleador del equipo”, externó.

Ahora, Russell fue contactado por la Universidad de San Carlos y decidió pelear el ascenso para jugar entre uno y dos años en la Primera División guatemalteca y luego colgar los tacos.

“Es un buen club, un equipo armado para el ascenso. Me hicieron una buena propuesta, al DT lo conozco, la mayoría de compañeros los conozco, entonces el club está muy bien. El equipo está para ascender y vendrán muchas cosas buenas”, recalcó.

“Me siento muy bien físicamente al 100%. Al principio me costó porque estuve un tiempo parado. Rápidamente me puse a tono, poco a poco me puse bien. He tenido un buen cierre de torneo. Estoy en un buen grupo, futbolísticamente hablando siento que estoy en un plantel dinámico”, agregó.

Manfred fue enfático en que será difícil volverlo a ver en Costa Rica, de hecho, ni siquiera “le pasa por la cabeza” la posibilidad. El que alguna vez fue llamado el sucesor de Paté Centeno ya escribió su historia. En Guatemala encontró paz y felicidad; ahora quiere jugar un año más como mínimo y luego regresar a Costa Rica, pero ya sin la sombra de Walter y como Manfred Russell, el tico que fue a préstamo al exterior y volvió 10 años después.