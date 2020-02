“Los videos de los jugadores por el cumpleaños de Icardi, Cavani y Di María generó una polémica en París. No tanto por la fiesta sino por el momento, ya que dio la impresión que a los jugadores no les preocupó la derrota. Para los hinchas, Keylor no está en ‘primera linea’ de los señalados, pero está implicado como los otros, y no es una señal positiva”, recalcó.