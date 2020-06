“El contrato con el profesor Guimaraes termina el 14 de junio y fue suspendido el 14 de mayo. Él y los demás integrantes del cuerpo técnico se fueron desde marzo, no sabemos a ciencia cierta cuándo se reactive la Liga. Guimaraes está en Costa Rica y no puede venir a Cali antes del 1 de setiembre por el cierre de fronteras, no podemos pagarle a un técnico que es costoso, mientras que el equipo no está recibiendo ingreso”, aseguró Gómez según una nota del medio Antena 2.