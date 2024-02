Yosimar Arias muestra su arrepentimiento: ‘Me salí de mis casillas, no soy mala persona; me equivoqué'

La noche del 18 de febrero difícilmente se le olvidará a Yosimar Arias. El gerente deportivo de Guanacasteca se nubló por unos minutos, tras perder 2 a 1 ante Herediano, y la emprendió con insultos y amenaza contra el árbitro David Gómez. Sin embargo, Arias se mostró arrepentido y en entrevista con La Nación reconoció que se equivocó.

Yosimar Arias tuvo que ser retirado de la cancha del Carlos Alvarado por la seguridad privada. El gerente de Guanacasteca estaba furioso con David Gómez, tras la derrota de su equipo ante Herediano. (Alber Marín)

Según detalla el informe arbitral, el gerente le dijo a Gómez: “Sos un hijuep… ladrón (...) Allá te espero en Guanacaste (...) te vas a acordar de mí, voy a averiguar dónde vivís, hijuep…”. Esto derivó en un castigo de cuatro partidos sin entrar a ningún estadio y una multa de ¢997.500 para Arias.

El dirigente reconoció que este no es el ejemplo que debe dar. Además, contó cómo se siente, reveló si hablaría personalmente con Gómez y también narró las secuelas que le trajo lo sucedido.

¿Cómo explica lo que pasó con David Gómez?

- Soy muy tranquilo, lo que ocurrió fue excepcional. Los que me conocen me han preguntado por qué me enojé tanto, porque no soy así. Los árbitros nos han afectado mucho y es algo de nunca acabar. Peleo por lo mío, pero acepto que me salí de mis casillas y solo quiero aclarar que no soy una mala persona.

”Si afecté a alguien o al mismo árbitro, les ofrezco disculpas. Dije cosas que no debía y no es lo ideal, sin embargo, al calor del momento reaccioné así”.

¿Verdaderamente se arrepiente de lo que hizo?

- Sí, me arrepiento de la forma en la que actué y lo que hice. Uno debe ser ejemplo de muchas personas, el fútbol debe crecer y lo que hice no es lo ideal.

”Lamentablemente pasó y no puedo devolver el tiempo. No me hace menos disculparme, tengo la humildad para reconocer que cometí un error y sé que cosas buenas van a salir de esto”.

¿Se disculparía personalmente con David Gómez o lo va a buscaría para ofrecerle disculpas?

- Ya ofrecí una disculpa pública y prefiero dejarlo así. Con él ya hemos tenido muchos problemas y es algo que viene de antes. Incluso, en Segunda División nos expulsó a cinco jugadores en un partido.

“No tengo ningún problema con él y si lo veo, lo saludo, porque soy educado. Si él me quiere devolver el saludo, pues bien. No digo que él lo sea, pero hay árbitros complicados y rencorosos, que no quieren que uno los salude”.

¿Alguien de su familia le llamó la atención por lo que hizo?

- Mi papá estaba en el estadio y junto a mi familia me dijo que por qué me enojé así y me señaló varias cosas. Sin embargo, ellos me conocen más que nadie, saben que no soy así y se quedaron extrañados.

”Ofrezco disculpas de nuevo, sobre todo a los jóvenes que van para arriba y ven fútbol, porque lo que pasó no es lo ideal”.

¿Cómo toma el castigo que recibió?

- Me parece un poco injusto, porque tengo tres sanciones: la multa, no estar en la cancha y no ingresar al estadio. Me parece riguroso y no recuerdo que se diera algo así antes. Es un poco extraño, pero ojalá que sea parejo para todos.

Tan siquiera puede entrar a estadios por cuatro partidos. ¿Qué tan duro es para usted perderse cuatro juegos y no estar en el Clásico de la Pampa, este miércoles?

- Tendré que verlos desde mi casa y al menos estaré más tranquilo, pero va a ser duro no vivirlos ahí en el estadio. Voy para unos seis años de estar como gerente deportivo y ni vacaciones he tenido, porque hay demasiado por hacer, así que ahora me tomaré esto como unas pequeñas vacaciones. Le agradezco a las personas que hicieron esto.

¿Es muy pasional y combativo?

- Siempre he sido apasionado, me gusta ganar y se lo transmito a mis jugadores. Estar en la ADG me ha costado demasiado, llegué a este proyecto y empecé de cero, pero ya vamos para tres años en Primera División.

“Ha sido duro y la gente ve que estamos en Primera, pero no saben todo el trabajo que uno hace y todo lo que hay detrás, incluso desde que estábamos en Liga de Ascenso”.