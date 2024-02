Horacio Esquivel increpa al jefe del arbitraje: ‘Se gana la plata fácil, sentado y tomando mate’

El técnico de Guanacasteca, Horacio Esquivel, no aguantó más y explotó contra Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol. Para el timonel de la ADG el arbitraje da vergüenza y la culpa es de Esquivel. A criterio del estratega, el dirigente de los réferis no hace nada y se gana la plata fácil.

Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca, no podía creer lo que pasó en el choque ante Herediano.

La molestia de los guanacastecos se elevó luego de que el central David Gómez diera siete minutos de reposición ante Herediano y luego agregara cinco más. En el 101 Gómez señaló un penal muy polémico y los florenses triunfaron 2 a 1.

¿Qué opinión tiene del arbitraje y de lo que pasó en el juego con el tiempo de reposición y el penal?

- Creo que hicimos un muy buen juego, de ida y vuelta y no perdimos tiempo. Sin embargo, reponen siete minutos, luego dos más y después uno y otro más. No quiero ofender y si hablo, dicen que me quejo, pero ya huele feo.

”Los árbitros tienen un director que desdichadamente tiene mi nombre (Horacio Elizondo) y seguro se gana la plata sentado, viendo tele. Tiene que salir de la cueva en la que está, quiero verlo en los partidos para que vea esto, porque da vergüenza. Agarran eso del tiempo de reposición de vacilón y dan más y más minutos, hasta que nos meten al área.

”Le pido a mi presidente que saque las uñas. Trabajo toda la semana arduamente, vinimos a jugar honestamente y pasa esto. El problema no es de Herediana, sino que el arbitraje viene mal desde hace rato. Trajeron a un señor (Horacio Elizondo) a ganarse fácil la plata.

”Ya es demasiado. En San Carlos dieron cinco minutos de reposición y luego terminaron dando 12. Ahora contra Herediano pasa lo mismo y no perdimos tiempo para eso. Que se pongan serios, esto no es un vacilón”.

¿Este es el momento más crítico del arbitraje?

- Es el peor momento del arbitraje, antes no sucedía esto. Esto no es un circo, ese señor (Horacio Elizondo) se gana la plata fácil, sentado. Nosotros no la tenemos tan fácil, nos toca trabajar bajo el sol.

”Esto debe de cambiar, los árbitros tienen esto de vacilón y hacen lo que les da la gana. Nosotros tenemos que trabajar bajo el sol, tenemos un viaje de seis horas hasta Nicoya y nos duele mucho perder un punto así. Los árbitros no sirven, deberían irse”.

¿Los árbitros se equivocan por malos, por falta de capacidad o porque quieren beneficiar a los grandes?

- Porque son malos y no han pateado nunca una bola. Hacen lo que les da la gana, porque nadie les pone freno y no sirven. Si hubiese perdido tiempo, lo acepto, pero no fue así.

¿Horacio Elizondo debe renunciar?

- No sé si deberían de quitarlo o no. Lo que sé es que pasa tomando mate, comiendo asado y vinito. Cada vez están peor los árbitros y es que si yo no sirvo, me voy solo. Este señor debe irse, porque están fatal los árbitros.

¿Cómo hace para preparar y ayudar a sus jugadores cuando pasa algo así?

- No tengo que ayudar a los jugadores. Ese señor que está sentado, tomando mate y comiendo asado es el que tiene que ayudarle a los árbitros. Estoy decepcionado de los árbitros, esto está tocando fondo.

”Mis muchachos están dolidos y lo que le pido a mi presidentes es que haga algo. Si no quieren que Guanacasteca clasifique, que nos manden una carta y nos preparamos para estar en media tabla. Sin embargo, nosotros trabajamos porque queremos meternos entre los clasificados y también ir a la Copa Centroamericana.