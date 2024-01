Wílmer López dijo lo impensado en controversia por ADN y capitanía de Alajuelense

“Hay que poner nuestra experiencia, tratando de ayudar a los jóvenes, de hacerles entender en qué equipo están, qué institución representan, qué historia hay detrás (...). Lastimosamente, el último de raza liguista quedó fuera”, afirmó Leonel Moreira en alusión a la salida de Giancarlo Pipo González de Liga Deportiva Alajuelense.

El ahora defensor de Sporting era el último jugador de experiencia formado en la cantera rojinegra. Alajuelense pretendía renovarle el contrato por seis meses, pero él se sintió más valorado por los albinegros, quienes sí aceptaron firmarlo por un año.

Sin Giancarlo González, la plantilla manuda no cuenta en la actualidad con un hombre de riñón rojinegro mezclado con experiencia.

Dicha situación atiza el debate y la controversia por lo que muchos señalan como falta de ADN rojinegro en una Liga que cuenta con una cantidad importante de futbolistas con pasado saprissista. A eso se añade la gran duda sobre quién será el capitán con la ficha número uno en el escuadrón de Andrés Carevic.

Wílmer López es una voz más que autorizada para emitir una opinión. El gran ídolo de Alajuelense deja el romanticismo de lado. El Pato tiene un criterio muy marcado sobre el ADN, el capitán y el rol de los líderes en el club.

Wílmer López considera que en el camerino de Liga Deportiva Alajuelense hay jugadores con la capacidad y las cualidades que se requieren para llevar la cinta de capitán.

- ¿Quién debe ser el capitán de la Liga?

- Un líder tiene que ser el capitán, pero el líder no es solo aquel que habla, el líder no es solo aquel que viene y grita, que hace ademanes para que la gente vea, crea y piense que está llamando la atención. No, no… El líder es el que con su ejemplo, con su disciplina, con su actitud, con su entrega, con su cumplimiento, con su dedicación y su rendimiento dentro de la cancha es el que tiene que ser el capitán.

- ¿Tiene que ser un canterano, con ADN rojinegro, o no necesariamente?

- No, para mí no hay edad. Y voy a hablar de lo que pasa en el equipo femenino de la Liga. Yo he dirigido a las muchachas de la Liga durante tres años y si usted le ha puesto atención, ni en un solo partido ha repetido una capitana. La idea mía es que todas son capitanas. Más bien, partido a partido yo le doy la cinta a una, ninguna sabe quién va a ser la capitana del partido que sigue.

“Cuando llego y se la doy a esta, a la otra, a aquella, le estoy diciendo a la elegida que ha hecho un buen trabajo en esta semana, tome, asuma el liderazgo usted dentro de una cancha. Eso a mí me ha dado frutos.

Para mí no hay edad para ser capitán. Yo le he dado la capitanía desde la más vieja hasta la más joven, así que eso no es de edad. Es de demostrar desde los entrenamientos, los partidos y fuera de la cancha que realmente usted tiene liderazgo para llamar la atención y para ejercer la capitanía de un equipo”.

- Cuando se habla de ADN y que se dicen tantas cosas de eso, que no existe en Alajuelense actualmente ese vínculo en el equipo masculino. ¿Cómo ve eso usted, al ser el gran ídolo de la Liga en los últimos 50 años?

- Voy a hablar de dos épocas bonitas de Liga Deportiva Alajuelense, con Óscar Ramírez. Fueron cinco campeonatos con el Macho, la base del equipo eran jugadores de liga menor, como Giancarlo González, Luis Miguel Valle, Cristopher Meneses, José Andrés Salvatierra, Luis Marín, Alejandro Alpízar. Había una gama de jugadores de ligas menores.

“La otra época fue la del tetracampeonato, que es para mí la época más grande que ha tenido la institución en su historia. La base del equipo era Álvaro Mesén, Ricardo González, Luis Marín, Rónald Gómez, Javier Delgado, Erick Scott, Froylán Ledezma, Alejandro Alpízar, yo…

“Ahí también la mayoría de jugadores veníamos de liga menor, éramos la base de la Liga, veníamos de esa cepa y ahora cuesta conseguir jugadores que vengan de la liga menor. ¿Por qué motivo? Uno no sabe qué es lo que hace falta, pero no todo el ADN es porque tiene que venir de liga menor.

“En esa época que yo le hablo, en la que yo estuve, de los cuatro campeonatos, vimos a un Luis Diego Arnáez que es liguista por los cuatro costados, pero no venía de liga menor. Y cuando él llegó a Liga Deportiva Alajuelense, los que estábamos, lo envolvimos, se contagió y es otro de los jugadores que la gente siempre ha idolatrado.

“Porque Arnáez creo que estuvo alrededor de 12 años en la Liga y pudo ganar unos ocho campeonatos. Entonces, tampoco es que sean solo de liga menor, es que realmente el jugador cuando llegue, se de cuenta de la institución a la que está llegando, comprenda los colores que tiene que defender y lo que significa Liga Deportiva Alajuelense para el fútbol nacional”.

- ¿Celso Borges es el perfil ideal para ser el nuevo capitán?

- Esa es una bronca para el profesor, para Andrés Carevic. Él sabrá quién puede ser el capitán de la institución. Él sabrá quién es el mejor líder que tiene ahí para eso, porque repito, líder no es solo el que habla. El líder es el con su ejemplo demuestra buena actitud y buena disposición.

“Así que yo creo que Carevic tiene una bronca bonita, porque tiene jugadores de mucho recorrido, jugadores de mucha trayectoria, jugadores de mucho peso, pero también tiene jugadores muy jóvenes que vienen haciendo las cosas muy bien.

“¿Quién dice que Carlos Mora no puede ser capitán de la Liga? Si es uno de los jugadores más desequilibrantes, si es uno de los jugadores más importantes de los últimos tiempos y lo menciono a él por dar un nombre. Y así podemos mencionar a dos o tres jugadores más, así que para mí, repito, la edad no tiene nada que ver”.