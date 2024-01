Giancarlo González defiende sus razones para dejar a Alajuelense: ‘No fue por dinero’

Con la misma garra con la que defiende en la cancha, Giancarlo González se plantó firme y no permitió amagues para exponer su verdad, tras salir de forma inesperada de Alajuelense.

Giancarlo González fue presentado este lunes 8 de enero con la camiseta de Sporting FC. El defensor dejó a Alajuelense, tras diferencias en negociaciones con la directiva.

El excapitán de la Liga fue directo y remarcó que no se sintió valorado, ya que apenas le ofrecieron seis meses de contrato, cuando él pretendía que como mínimo le dieran un año más. Esta fue la razón de la ruptura, según el central.

González dejó de lado el romanticismo y apeló a los números: participó en 16 de 24 partidos del Apertura 2023 (15 como titular), marcó tres goles y dio una asistencia.

A su parecer, el que tenga 35 años no era un factor para que no le dieran 12 meses más en el club en el que se formó y creció. Y es que en el último semestre también fue clave para ganar la Copa Centroamericana y regresó a la Selección de Costa Rica, en el inicio del proceso de Gustavo Alfaro.

“Se habla mucho y solo se escucha una versión. Estoy muy contento en Sporting, por el compromiso, por el proyecto que tiene este club y estoy agradecido por ser parte de esto y por hacerme sentir valorado, al firmar un año. El sentirme valorado en esta institución fue un motivo muy importante para dar el paso”.

Además, recalcó: “La gente habla que es por dinero, pero no es el caso. El torneo anterior jugué bastante en la Liga y lo único que me ofrecían era seis meses de contrato, algo que no me hacía feliz. Tocó hacer un cambio y afronto este proyecto con la mejor actitud”.

Sin resentimientos

Giancarlo González no quiso entrar en polémicas con los dirigentes de Alajuelense. Más allá de que expuso que no le pareció lo que le ofrecieron a él como referente y canterano del equipo, recalcó que no se marchó resentido.

“No me parecía justo lo que me ofrecieron, porque había jugado mucho el torneo anterior, había aportado, me siento bien físicamente y era importante para mí un año de contrato. Cada uno tiene sus puntos de vista y solo quiero que se respete el mío. El cariño, lo que viví en la Liga y lo que he dado nadie lo puede poner en duda”.

González tuvo un mensaje especial para sus excompañeros, quienes externaron estar sorprendidos y golpeados por la salida de su capitán. Incluso, Leonel Moreira expuso que le hubiera gustado interferir para que el Pipo no se marchara.

El central recalcó que se siente halagado por el cariño que le han manifestado a nivel público y privado, aunque para él era clave hacerse respetar.

El nuevo futbolista del Sporting no quiso opinar sobre quién debe tomar la banda de capitán en la Liga y dijo que prefiere no responder, ante la pregunta sobre la falta de líderes formados en el conjunto manudo que tomen el mando en la cancha.

Curiosamente, Giancarlo podría debutar con Sporting FC ante Alajuelense, el próximo viernes 12 de enero a las 8 p. m., en el Estadio Nacional. Este duelo marcará el inicio del Torneo de Clausura 2024. Si el técnico Francisco Palencia decide utilizarlo, está listo.

González por ahora no se pone una fecha para el retiro. Su plan es ir año a año y definir cada diciembre cómo se siente y si físicamente aún le da para competir.

En lo que respecta a los albinegros, se mostraron muy complacidos con un fichaje de tanto peso y que les dará la jerarquía que buscaban. El director deportivo, Ignacio Hierro, explicó que José Miguel Cubero fue clave para concretar todo.

“En realidad todo fue fácil, estaba siguiendo la novela de si se quedaba o no con Alajuelense y conozco muy bien a Giancarlo. Se dio la posibilidad, en comunicación con José Miguel Cubero, que fue jugador nuestro y tiene muy buena relación con Giancarlo. Charlamos un par de veces mucho tiempo y todo concluyó con el fichaje de él”, dijo Hierro.