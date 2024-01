Giancarlo González confesó que su historia con Alajuelense terminó como jamás creyó

Después de que Liga Deportiva Alajuelense le dio las gracias a Giancarlo Gónzalez por todo el tiempo que estuvo en el club, pasaron varias horas para que el futbolista se refiriera a esta ‘ruptura’ con el equipo de sus amores.

“Oficialmente, un ciclo que se cierra en mi carrera. Soy honesto, pensé que este día no me iba a llegar, pero en la vida nunca se deja de aprender. Lo importante es que me voy agradecido con cada compañero, cada uno de los trabajadores para el club, por su entrega en el trabajo diario, que muchos llaman invisible.

”Y también me voy tranquilo por defender los valores que muy bien aprendí en ligas menores del club, con trabajo, humildad, compromiso, lealtad hasta el último día que estuve en la institución que me vio crecer. Éxitos al liguismo”, escribió Giancarlo González en su cuenta de Instagram.

Aparte de ese mensaje, Pipo también publicó una historia que pareciera ser una indirecta muy directa para lo que fue el fin de su relación con la Liga. Ahí primeramente le dio las gracias a la afición.

“Siempre traté de dar lo mejor de mí, disculpas si fallé”, anotó el histórico defensor.

Después de eso, escribió: “Se murió una planta de tanta agua que le di. Entendí que dar de más, aunque sea bueno, no siempre es lo correcto... Y aprendí que el amor es de dos partes que apuestan por el bienestar de la relación”.

Esta fue la indirecta bien directa de Giancarlo González al salir de Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram)

El destino se encargó de separar los caminos de Liga Deportiva Alajuelense y Giancarlo González. Aunque existió interés de continuar por ambas partes, el desacuerdo fue por el tiempo que se mantendrían unidos.

Mientras que la Liga pretendía que su renovación fuese por seis meses, el futbolista buscaba un contrato más amplio. Ninguna de las dos partes cedió y la historia entre ellos culminó.

Alajuelense cuenta varias cartas para su defensa central: Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Juan Luis Pérez y el canadiense Manjrekar James. Además, pronto tendrá disponible también a Santiago van der Putten.

Mientras que todo hace indicar que tras salir de la Liga, el destino de Giancarlo González será Sporting.

