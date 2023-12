Alajuelense hace un fichaje insospechado: Kevin Cabezas

Liga Deportiva Alajuelense anunció mediante sus redes sociales la contratación del volante Kevin Cabezas, quien jugó el último torneo con Liberia.

Minutos después de que la Liga dio a conocer su fichaje insospechado, el equipo pampero reseñó que la transferencia se dio luego de una negociación entre ambas instituciones.

El periodista y comentarista de Tigo Sports, Tomás Fonseca, definió a Kevin Cabezas como “5 de oficio, buena pegada de media distancia, hace relevos, quita y corta. 24 años para el contención surgido en Carmelita”.

También reseñó que en el Apertura 2023 jugó los 22 partidos de la fase regular como titular, marcó cinco goles y aportó dos asistencias.

“Siendo un volante tapón, prácticamente cada tres partidos tuvo una incidencia de gol”, apuntó Fonseca al analizar en su cuenta de ‘X’ al nuevo futbolista de Alajuelense.

Apuntó además que Kevin Cabezas siempre fue en Liberia el hombre de equilibrio y eje en la media.

El refuerzo de la Liga viene de hacer un buen torneo en Primera División, pero antes de eso militó en la Liga de Ascenso.

A finales de setiembre, La Nación reseñó que Kevin Cabezas es el futbolista que pasó de vender pan para ir a entrenar a ser el francotirador de Liberia.

La nueva ficha de Alajuelense es aquel niño que llegaba a la cancha de San Juan Sur de Poás de Alajuela para rematar al marco una y otra vez.

“Inicié a los 12 años en la Academia Wílmer López de Carmelita, pero al ser muy pequeño no tuve tanta oportunidad y regresé a casa. Después me incorporé a la Academia de San Rafael de Poás de Alajuela que tenían los formadores José Joaquín Alfaro y José Alfaro Lobo, con los cuales gané varios torneos de Linafa, tanto a nivel regional como nacional”, explicó Kevin Cabezas en ese artículo.

Con un futuro incierto en el fútbol, Kevin abandonó el colegio en sétimo año para ayudar a su familia y ganarse su sustento. Se dedicó a trabajar en construcción, junto con su abuelo, y por las noches en un bar, donde atendía en la barra y en el salón a los clientes.

Pero el sueño de tener una oportunidad para demostrar sus condiciones persistía. Cuando tenía 19 años, Joshua Parra lo convenció de que fuera a efectuar una prueba a Carmelita. Ambos fueron admitidos en el Alto Rendimiento.

“Al estar en Carmelita, tuve que dejar de trabajar en el bar y como no tenía dinero, empecé a vender pan que hacía mi mamá (Karen Rodríguez). Con ese dinero pude costearme el transporte todos los días, desde San Juan de Poás hasta el estadio de Carmelita, y con mucho esfuerzo pude ser tomado en cuenta para el primer equipo”.

Una lesión le impidió jugar con Carmelita en el Torneo de Apertura 2021 en la Liga de Ascenso. Apenas pudo recuperarse para el cierre del Clausura 2022, donde apareció en los últimos partidos y la segunda fase del torneo.

Llegó el momento de jugar en Primera División, fichado por Liberia, sin imaginar que muy rápido pasaría a un club grande y que se convertiría en un refuerzo de Alajuelense.

“Creí que el sueño de niño, de jugar en la Primera División, no se iba a cumplir, que iba a quedarse de lado. Pero al final la vida me enseñó que los sueños se pueden cumplir con trabajo, esfuerzo y dedicación. Me sorprende la forma tan rápida que se han dado las cosas. Sin sacrificio no se logran las cosas y hoy le doy gracias a las personas que me apoyaron a no darme por vencido”, expresó Kevin Cabezas.